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Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.04.2021 17:38 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün bazı internet sitelerinde yer alan "Bakanlık kripto para platformlarından kullanıcı bilgilerini talep etti" haberleri üzerine bir açıklama yayınladı. Bakanlık, bilginin MASAK için istendiğini doğruladı.

Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması

Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasına göre, kripto paranın suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı konusunda yoğun olarak kullanıldığı için MASAK'ın bu suçları önlemek ve takip etmek adına platformlardan bilgi talep edilebildiğini belirtti.

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA!

"Bugün bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında kripto varlıklarla ilgili Bakanlığımıza yönelik bazı haberler ve yorumlar yer almıştır. Söz konusu haberler üzerine bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür.

Günümüz dünyasında birçok ülkede mali istihbarat birimleri (Financial Intelligence Unit – FIU) suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörizmin finansmanıyla mücadele etmektir.

Ülkemizde bu mücadele esas itibariyle, Bakanlığımız bünyesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’nca yürütülmektedir. MASAK, anılan fonksiyonları icra edebilmek için uygulama stratejileri geliştirmekte, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamakta, görüş ve bilgi alışverişinde bulunmaktadır.

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MASAK mali ve finansal birçok alanda çalışma yürütmektedir. Bu anlamda son yıllarda gündemde yer alan kripto varlıklar, özellikleri itibariyle kullanıcılarına bazı kolaylıklar sağlıyor olsa da, özellikle anonim bir yapıda olmaları dolayısıyla suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı faaliyetlerinde de yoğun olarak kullanılabilmektedir.

MASAK’ın görev ve yetkileri çerçevesinde ve söz konusu suçlarla mücadele kapsamında kripto varlık alım-satım platformları gibi bu alanda faaliyet gösteren piyasa aktörlerinden konuya ilişkin olarak bilgi talep edilebilmektedir. Yapılan çalışma da MASAK’ın bahsedilen görev ve sorumlulukları içerisinde bulunmaktadır."

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
hadi bakalım bylock sonrası kripto platform kullananlar da istenildiği zaman terörist ilan edilebilir duruma gelecek iş çok farklı boyutlara gidebilir ...
ülke elden gidiyahh, halen kripto para diyorlar
eL KOYMA SİRASİ ONLARA GELDİ
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