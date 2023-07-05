SON DAKİKA | Haziran ayı enflasyonu ile memur emekli maaşı Temmuz zammı için nefesler tutuldu: Erdoğan’a sunum yapıldı: Yeni maaşlarda 3’lü zam senaryosu

Son dakika Temmuz zammı haberleri... Milyonlarca memur ve emeklisinin gözü kulağı açıklanacak enflasyon verisinde. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflaston rakamını bugün saat 10.00’da açıklayacak. Haziran ayı enflasyon oranı açıklanır açıklanmaz memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı ile SGK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık enflasyon oranı netleşecek.

Memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı 13,13, SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin ise 5 aylık TÜFE oranı 15, 26. Bu ay en düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak. Tabanın üzerinde maaş alanlar için ise oransal artış uygulanması tahmin ediliyor. Düzenlemenin kısa sürede Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Milyonların merakla beklediği konuya ilişkin detayları Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin anlattı.

“ERDOĞAN’A SUNUM YAPILDI”

TRT Haber’in haberine göre, Tarkan Zengin, "Memurun zam oranı bu hafta sonuna kalmadan belli olacak. Enflasyon açıklandıktan sonra ya o günün akşamında zaten çalışmalar yapıldı, yapılıyor. Muhtemelen sayın Cumhurbaşkanımıza bir sunum yapıldı. Burada farklı alternatifler ve simülasyonlar sayın Cumhurbaşkanımıza sunulmuştur. Enflasyon beklenecek. Yapılan çalışmalar o enflasyonla birlikte ilan edilecektir” dedi.

ZAM SENARYOSUNDA FARKLI ALTERNATİFLER

Temmuz zammı için farklı alternatiflerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulduğunu kaydeden Zengin, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında bir çalışma yapıldı. Bürokratlar ve bakan yardımcıları düzeyinde de bu çalışmalar devam etti. Bu çalışmalarda farklı alternatifler ortaya çıktı” diye konuştu.

"SEYYANEN ZAM BEKLİYORUM"

Tarkan Zengin sözlerine şöyle devam etti:

“Başından beri şunu savunuyorum: Sayın Cumhurbaşkanı en düşük kamu görevlisi maaşının 22 bin lira olacağını söyledi. Mevcut duruma göre en düşük memur maaşının yüzde 85 civarı bir artışı anlamına geliyor. Bu bütün kamu çalışanlarına verilir mi? Başından beri söylüyorum. Bu ihtimal çok mümkün görünmüyor. Yapılacak artışın bir miktarı oransal, geriye kalan da seyyanen yapılacaktır diye düşünüyorum.”

ORANSAL ZAM YAPILACAK

“Tahminim özellikle yüzde 25 seviyelerinde bir oransal zam verilip üzerine de 7-8 bin lira arasında seyyanen zam verilme ihtimalini kuvvetle muhtemel olacağını düşünüyorum” diyerek en güçlü senaryoyu dile getiren uzman isim, “Bu formülle en düşük devlet memuru maaşını 22 bin liraya çıkaran bu durum bütün kamu görevlilerine yansıtılacaktır. Her bir kamu görevlisi aldığı maaşa göre herkese eşit oranda oransal ve seyyanen yapılacak zammın maaşlardaki etkisi de farklı kalemlerde olacak. Yüzde 85'ten başlayacak” şeklinde değerlendirmede bulundu.

MEMUR ZAMMINDA ÖRNEK HESAPLAMA

"Örneğin maaşı 15 bin lira olan bir kamu görevlisini düşünelim. Yüzde 25 zam verildiği takdirde 18 bin 750 liraya çıkar. 7 bin lira seyyanen verildiği takdirde 25 bin 750 lira olur. Bunun maaş artışı ise yüzde 71'e tekabül eder. Her bir kamu çalışanı mevcut maaşını yüzde 25 artırıp üzerine 7 ya da 8 bin lira koyduğunda kendi maaşındaki artışın oranını görebilir” diyen Zengin, “Yine başka bir simülasyon üzerinden söyleyelim. 20 bin lira alan bir kamu görevlisi yüzde 25 zam verildiği takdirde 25 bin liraya çıkar. 7 bin lira seyyanen zamla 32 bin liraya çıkar. Buradaki artış yüzde 60'a tekabül eder. 8 bin lira seyyanen verildiği takdirde 33 bine çıkar, artış yüzde 65'e tekabül eder” ifadelerini kullandı.

MAAŞLARA ETKİSİ ORANSAL OLACAK

30 bin lira alan birisi yüzde 25 ve 7 bin seyyanen zam ile 44 bin 500, 8 bin verilirse 45 bin 500 TL alacak. 7 bin seyyanen zamda yüzde 48 artışa tekabül eder, 8 bin lira verildiğinde bunun da karşılığı yüzde 51'e tekabül eder. Tabi biz bunu sadece bir örnek üzerinden, varolan alternatiflerden tahmin ediyoruz. Son 1 haftadır en kuvvetli gördüğüm ihtimal bu. Elbette hem Çalışma Bakanlığımızın hem Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bu konularda büyük tecrübeleri var. Onlar farklı alternatifler, farklı modeller, farklı teklifler de sunabilirler.

Ama bir akademisyen olarak, bu işin 25 yıldır içinde olan biri olarak bana en makul gelen alternatiflerden birisi bu. Dikkat ederseniz oransal bir zam ve seyyanen bir zam bütün kamu görevlilerine verildiğinde maaşlarındaki etkisi yüzde 85'ten başlayarak yüzde 40'lara gidecek bir skala oluşturacaktır. Bu nedenle yansıması kademeli olacak diyoruz. Artış kademeli değil, artış herkese bir miktar oransal, bir miktar seyyanen yapılacak ama maaşlardaki etkisi oransal kademeli olacak."

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Meclis aşamasının kısa sürede devreye gireceğine vurgu yapan Zengin, “Memurlar ayın 15'inde maaşlarını alıyorlar ancak en azından 1 hafta öncesinden bordroların hazırlanmış olması gerekiyor. Dolayısıyla yeni zamlı maaşları alabilmeleri için hafta sonu da dahil o günlerde bitmesi lazım. Yasal mevzuatın ayrıntılı bir düzenleme olmayacağını düşünüyorum. Toplu sözleşmenin 4. 6 ay zam diliminin ilgili maddesi değişecek. Meclis aşamasında komisyonda da çok tartışılacağını düşünmüyorum. 4 milyon civarında aktif memuru, yaklaşık 15 milyon emekliyi ilgilendiren bir düzenlemenin TBMM aşamasının da hızlı olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE OLACAK?

6 aylık enflasyon oranına ilaveten refah payı ile yeni maaşlar belirlenecek. Burada daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek. Yüksek maaş alanın kaybı olmayacak. 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak emekli zammı belirlenecek.

Meclis’te kabul edilmesi beklenen emekli zammı düzenlemesi için 3 formül öne çıkıyor. Yapılacak tüm artışın seyyanen zam olarak maaşlara yansıtılması ilk formül olurken, ikinci formülde ise oransal artış dahilinde aylıkların artırılması gündemde. Üçüncü olarak da oransal zammın üzerine refah payı artışı yapılabileceği tahmin ediliyor. Zam oranı için masada olan rakamların ise yüzde 30 ila 40 arasında olabileceği öngörülüyor.

Ayrıca burada en düşük emekli maaşının da Temmuz ayında 10 bin TL düzeyine çekilmesi ihtimali bulunuyor.



