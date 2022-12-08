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Son dakika: Hemşireler, aile hekimleri, sanatçılar sözleşmeliden kadroya geçecek mi? Sözleşmeliden kadroluya geçişte ayrıntılar belli oldu

08.12.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, hemşireler, aile hekimleri, sanatçılar sözleşmeliden kadroya geçecek mi? Sözleşmeliden kadroluya geçişte ayrıntılar belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de yaptığı açıklamada, "Sözleşmeli personeller hangi tür olursa olsun hepsini toparlayıp disiplin altına alıyoruz. Hemen kadroya geçiriyoruz." ifadelerini kullandı. İşte merakla beklenen son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Hemşireler, aile hekimleri, sanatçılar sözleşmeliden kadroya geçecek mi? Sözleşmeliden kadroluya geçişte ayrıntılar belli oldu

Son dakika haberi... Sözleşmeli personelin kadroya geçişiyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları:

"Toplu sözleşmede kayıt altına aldığımız bir düzenleme de sözleşmeli personelin kadroya alınması. 4B-4C-4D'lilerin, her tür olursa olsun, kamuda eskiden kalan 32 tür personel var. Bunların hepsini disiplin altına alıyoruz. Öğretmeni alıyoruz, sözleşmeli eri alıyoruz, sanatçıları alıyoruz. Hemen kadroya geçiyorlar.

ÇALIŞMA TEKNİK OLARAK BİTTİ

Yaklaşık 500 bine yaklaşacak sayı gündemde. Çalışma teknik olarak bitti. İrade Meclis'imizin. Çalışmanın reform niteliğinde olduğunun altını çizmek isterim."

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Vedat Bilgin sözleşmeli personel

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