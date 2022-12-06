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  4. Son dakika: Herkes asgari ücret ve EYT'yi bekliyordu! Külliye'de EYT zirvesi... Son toplantı yapıldı

Son dakika: Herkes asgari ücret ve EYT'yi bekliyordu! Külliye'de EYT zirvesi... Son toplantı yapıldı

06.12.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi...Milyonlarca çalışan ve emekli hem asgari ücret hem de EYT ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. EYT'le ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenleme ile ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. İşte toplantıdan detaylar...

Son dakika: Herkes asgari ücret ve EYT'yi bekliyordu! Külliye'de EYT zirvesi... Son toplantı yapıldı

Son dakika EYT haberi...Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenleme ile ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldı.

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EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığındaki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı. Toplantıda EYT düzenlemesine ilişkin son durum değerlendirildi. Düzenlemenin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
EYT külliye

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