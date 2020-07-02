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Son dakika... İhracat Haziran'da yüzde 35 arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.07.2020 11:10 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Haziranda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktı, mayısa göre de yüzde 35 yükseldi." açıklamasını yaptı.

Son dakika... İhracat Haziran'da yüzde 35 arttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor, haziran ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Pekcan, "Haziranda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktı, mayısa göre de yüzde 35 yükseldi." dedi.

Bakan Pekcan, "Türkiye olarak pandemide sağlık alanında ayrıştığımız gibi ekonomik alanda da ayrışarak güçlü çıkış sinyali verdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

'ALDIĞIMIZ ÖNLEMLERLE YERLİ ÜRETİCİYİ, SANAYİCİYİ KORUMAK İÇİN KALKAN OLUŞTURDUK'

Pekcan, "(Gümrük vergileri) Aldığımız önlemlerle yerli üreticiyi, sanayiciyi korumak için kalkan oluşturduk. Bunları iş dünyasıyla revize edeceğiz." ifadelerini kullandı.

'RANDEVULU SANAL SIRA PROJEMİZE PİLOT OLARAK KAPIKULE'DE BAŞLIYORUZ'

Ticaret Bakanı Pekcan, "Randevulu Sanal Sıra Projemize pilot olarak Kapıkule'de başlıyoruz." dedi.

'HAKSIZ FİYAT ARTIŞINDA 12 Bİ FİRMA,57 BİN ÜRÜN ŞİKAYETİ GELDİ'

Pekcan, haksız fiyat artışında 12 bin firma, 57 bin ürün şikayeti geldiğini, 10 bin firma, 50 bin ürünün incelemesini bitirdilerini, bir kısmına ceza kesildiğini söyledi.

"Fiyat farklılıklarının tespiti konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığıyla çalışacağız"
Bakan Pekcan, "İkinci el araç ve konut satışında ilan edilen fiyat farklılıklarının tespiti konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığıyla çalışacağız." ifadesini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bakanım senin gibi candan çalışılsa çok güzel olur. Ama birilerinin talimatı ile hareket eden bakanlarımız var.
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