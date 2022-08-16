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  4. Son dakika: İkinci el otomobil satışında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika: İkinci el otomobil satışında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

16.08.2022 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, ikinci el otomobil satışına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, ikinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlüğe girdi.

Son dakika: İkinci el otomobil satışında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika... İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

dwd

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Otomobil ikinci el
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