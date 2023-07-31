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SON DAKİKA | İlk toplantı yarın saat 14.00'te! Memurların toplu sözleşme süreci...

31.07.2023 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Memurların toplu sözleşme süreci ile ilgili hükümet ve sendikalar arasındaki ilk toplantı yarın saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılacak. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri yarınki ilk toplantıyla başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın açılışını yapacağı toplantıda, görüşmelerin takvimi belirlenecek.

SON DAKİKA | İlk toplantı yarın saat 14.00'te! Memurların toplu sözleşme süreci...

Son dakika haberi: Memurların toplu sözleşme süreci ile ilgili yeni gelişme! Buna göre; hükümet ve sendikalar arasındaki ilk toplantı yarın saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleşecek.

SÖZLEŞME SÜRECİ AĞUSTOS AYI BOYUNCA SÜRECEK

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri yarınki ilk toplantıyla başlayacak. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren sözleşme süreci ağustos ayı boyunca devam edecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ilk toplantının açılışını Bakan Vedat Işıkhan yapacak. Memur konfederasyonlarının genel başkanları ve 11 hizmet kollundaki yetkili sendikaların temsilcilerinin konuşmalarıyla devam edecek toplantıda, görüşmelerde izlenecek takvim belirlenecek.

ÖNCE HİZMET KOLLARI GÖRÜŞÜLECEK

Ağustos ayı boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek.

Görüşmeler kapsamında, ilk olarak hizmet kollarının talepleri müzakere edilecek. Burada tarafların mutabakat sağlanmasının ardından, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren taleplerin görüşülmesine geçilecek.

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MEMUR-SEN ÜÇER AYLIK ZAMLAR İSTEDİ

  1. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne dair taleplerini geçen hafta açıklayan Memur-Sen, 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış istemiş, 2025 yılı için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 zam talep etmişti. (İHA/AA)
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