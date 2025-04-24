Son dakika! İstanbul'da bir deprem daha! Dünden beri artçılar durmuyor

Dün 6.2'lik şiddetli bir deprem yaşanan İstanbul'da sarsıntılar gece de devam etti. Sabah saatlerinde hissedilen bir deprem daha meydana geldi. Bazı vatandaşlar panikledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan Marmara Denizi'nde saat 06.16'da 3,7 büyüklüğünde deprem daha meydana gelmişti. Bu depremin derinliği ise 6,82 kilometre olarak duyurulmuştu. AFAD, İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 184 artçı sarsıntı kaydedildiğini bildirmşti. Bu sayı ilerleyen saatlerde daha da arttı.