FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika! İstanbul'da bir deprem daha! Dünden beri artçılar durmuyor

Son dakika! İstanbul'da bir deprem daha! Dünden beri artçılar durmuyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
24.04.2025 07:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul sabah saatlerinde yine sallandı. Birçok vatandaş korkusunu sosyal medyadan dile getirdi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Saat 07.19'da gerçekleşen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

Son dakika! İstanbul'da bir deprem daha! Dünden beri artçılar durmuyor

Dün 6.2'lik şiddetli bir deprem yaşanan İstanbul'da sarsıntılar gece de devam etti. Sabah saatlerinde hissedilen bir deprem daha meydana geldi. Bazı vatandaşlar panikledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan Marmara Denizi'nde saat 06.16'da 3,7 büyüklüğünde deprem daha meydana gelmişti. Bu depremin derinliği ise 6,82 kilometre olarak duyurulmuştu. AFAD, İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 184 artçı sarsıntı kaydedildiğini bildirmşti. Bu sayı ilerleyen saatlerde daha da arttı.

İlginizi Çekebilir

İstanbul depreminin sebebi ABD gemisi mi? DMM'den açıklama

İstanbul depreminin sebebi ABD gemisi mi? DMM'den açıklama

 İstanbul depremi sonrası geceyi böyle geçirdiler

İstanbul depremi sonrası geceyi böyle geçirdiler

 AFAD deprem raporunu açıkladı! Vatandaşlara artçı sarsıntı uyarısı

AFAD deprem raporunu açıkladı! Vatandaşlara artçı sarsıntı uyarısı
Canlı Borsa
Deprem sonrası taşınmaz ilanlarında fiyat artışları için açıklamaDeprem sonrası taşınmaz ilanlarında fiyat artışları için açıklama
İstanbul depreminin sebebi ABD gemisi mi? DMM'den açıklamaİstanbul depreminin sebebi ABD gemisi mi? DMM'den açıklama
Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Deprem sonrası taşınmaz ilanlarında fiyat artışları için açıklama

Deprem sonrası taşınmaz ilanlarında fiyat artışları için açıklama

Okan Buruk güzel oyuncuyla yemekte! Aşk dedikodusu...

Okan Buruk güzel oyuncuyla yemekte! Aşk dedikodusu...

Depreme yayında yakalanan Nur Viral ne yapacağını bilemedi! Ağlamaya başladı

Depreme yayında yakalanan Nur Viral ne yapacağını bilemedi! Ağlamaya başladı

İstanbul'da bir deprem daha! Dünden beri artçılar durmuyor

İstanbul'da bir deprem daha! Dünden beri artçılar durmuyor

İstanbul depreminin sebebi ABD gemisi mi? DMM'den açıklama

İstanbul depreminin sebebi ABD gemisi mi? DMM'den açıklama

İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi!

İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Her adımda farkı hissettiren Adidas'ın Terrex serisi indirimde

Her adımda farkı hissettiren Adidas'ın Terrex serisi indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.