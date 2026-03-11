Son dakika| İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu... Kira fiyatları için yeni adım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ'de kuraların çekileceği tarihi açıkladı.

Bakan Kurum, şunları söyledi;

"500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik.

BAKAN KURUM: BAYRAMDAN SONRA İSTANBUL’DA KURALARI ÇEKECEĞİZ

Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor. Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz.

İSTANBUL'DAKİ KİRALAR İÇİN YENİ ADIM

Bununla da yetinmeyecek; İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız."

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

TOKİ, kura öncesinde başvuru değerlendirme sonuçları açıklandı. Böylece TOKİ İstanbul kurasına katılmaya hak kazananlar ve başvurusu reddedilenlerin listesi belli oldu.

