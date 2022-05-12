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Son dakika: İşte Türkiye'nin en yoksul şehri! Listede çok sürpriz iller var

12.05.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Enflasyon tartışmalarıyla gündem olan TÜİK, kritik verileri açıkladı. Türkiye'de gelirin en yüksek olduğu şehir İstanbul olurken yıllık gelirin en düşük olduğu iller arasında dikkat çeken şehirler var. Aynı şekilde gelir eşitsizliğinin en fazla olduğu il de İstanbul var. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: İşte Türkiye'nin en yoksul şehri! Listede çok sürpriz iller var

TÜİK, 2021'deki araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin en yoksul şehirlerini açıkladı. Yoksulluk oranının en düşük olduğu şehirler dikkat çekerken listedeki birçok il 'sürpriz' olarak nitelendirildi. İşte TÜİK'in açıkladığı o rapor ve Türkiye'nin en yoksul şehirleri...

SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN EN YOKSUL ŞEHRİ ADANA VE MERSİN OLDU!

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Türkiye'nin en yoksul şehri Adana oldu. Yoksulluk oranının en yüksek olduğı şehirlerden biri %14.4 ile Adana, Mersin ve %13.7 ile Mardin, Batman, Şırnak, Ağrı, Kars, Siirt ve Ardahan oldu.

BURSA VE ESKİŞEHİR SÜRPRİZİ!

Göreli yoksulluk oranı en düşük İBBS 2. Düzey bölgeleri ise yüzde 2,2 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, yüzde 6,5 ile Bursa, Eskişehir, Bilecik ve yüzde 7,7 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis olarak hesaplandı.

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2021 yılı sonuçlarına ilişkin gelir bilgileri, bir önceki takvim yılı 2020'yi referans alıyor. Gelir hesaplamalarında, hanehalkı gelirleri, hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak eş değer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine dönüştürülüyor. (AA)

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