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Son dakika | İzmir'de grev sürerken Cemil Tugay toplantıda küplere bindi! "Bu hadsizliği gösteremezsin! Bizim sayemizde örgütlendiniz, neyin peşindesiniz?"

İşçilerinin günlerdir grev gerçekleştirdiği İzmir Büyükşehir Belediyesi Cemil Tugay, DİSK'e sert sözlerle veryansın etti. "Sendika yöneticileri yalan söylüyor" diyen Cemil Tugay konuşmasının sonlarında "Bu sendika neden başka belediyelerde böyle aslan kaplan değil? Biz sizin dostunuz, mücadelenizi doğru kişilere doğru yapın. Bizim sayemizde örgütlendiniz. Bunu nasıl istismar eder, bu haksızlığı nasıl yaparsınız?" ifadelerini kullanarak adeta ateş püskürdü.

Son dakika | İzmir'de grev sürerken Cemil Tugay toplantıda küplere bindi! "Bu hadsizliği gösteremezsin! Bizim sayemizde örgütlendiniz, neyin peşindesiniz?"

Son dakika haberi: Grev nedeniyle İzmir sokakları çöple doldu taştı. Yaklaşık 23 bin işçi grevi sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında uzlaşma sağlanamadığı için toplu sözleşme imzalanamamıştı. Bu süreçte gözler Belediye Başkanı Cemil Tugay'a çevrildi.

'ÇÖP' TARTIŞMASI

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Dün Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanları, CHP Gençlik Kolları üyeleri ve yurttaşlarla birlikte Konak’taki çöpleri toplamak için harekete geçmiş, Tugay'a tepki gösteren grevdeki işçiler ise Kordon'daki çöplerin toplanmasına engel olmaya çalışmıştı.

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"SENDİKA YÖNETİCİLERİ YALAN SÖYLÜYOR"

Bugün kameralar karşısına geçerek basın toplantısı düzenleyen Cemil Tugay'ın konuşmasından satır başları şöyle:

  • Bizim işçi ile hiçbir zorumuz yok, sendika yöneticileri yalan söylüyor. İşçi düşmanı diyene lanet olsun. Bütçemizi doğru şekilde kullanmak zorundayız. Bütçe yetmediği zaman kaynak nereden bulacağız?

  • Adaletimizi hem bugün toplu iş sözleşmesi masasında hem de kalktığımızda sokakta çöp toplarken göstereceğiz.

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"ÇALIŞMAK İSTEYEN İŞÇİYİ DE TEHDİT EDİYORLAR"

  • Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. İşçileri kışkırtmaya çalışanlara, işçi hakları konusunda duyarlı vatandaşlarımıza sorsunlar: Neden İzmir, neden CHP’li belediye? Bu ülkede bunca haksızlık, adaletsizlik varken... Sokakları çöpe boğmak, toplu ulaşımı aksatmak, çalışmak isteyen işçinin üzerinde tehdit ve baskı kurmak, onları sendikal haklardan mahrum bırakmakla tehdit etmek kimin yaptığı şey, kime hizmet eden bir tutumdur? Lütfen dikkat etsinler.

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"KENDİNİ ÇÖP TOPLAMAK ZORUNDA HİSSETMİŞ BİR BELEDİYE BAŞKANINA ENGEL OLMA HADSİZLİĞİNİ GÖSTEREMEZSİN"

  • Dün akşam şube başkanı bana gelip ‘Sen çöpü toplayamazsın’ dedi. Sen çalışmama kararı aldıysan, grev yapıyorsan saygım var. Ama çalışmak isteyene engel olamazsın. Hele hele kendini çöp toplamak zorunda hissetmiş bir belediye başkanına engel olma hadsizliğini gösteremezsin. Bir de üzerine kalkıp yalanlarla insanları kışkırtamazsın. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz, tehdit eden sizsiniz.

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SENDİKAYA VERYANSIN ETTİ: "BİZ SİZİN DOSTUNUZ, MÜCADELENİZİ DOĞRU KİŞİLERE DOĞRU YAPIN. BİZİM SAYEMİZDE ÖRGÜTLENDİNİZ"

  • Bu sendika neden başka belediyelerde böyle aslan kaplan değil? CHP’ye zarar vererek neyi amaçlıyor? Sadece İzmir’e değil Türkiye’ye de zarar vermektir bu. Neyin peşindesiniz siz? Bu mu sizin ülkeye sahip çıkışınız? Sadece bizim belediye çalışanlarımızın iyi ücret almasıyla, İzmir’in çöpe boğulmasıyla, İzmirlilerin sağlığının bozulmasıyla Türkiye’nin sorunu çözülmeyecek. Biz sizin dostunuz, mücadelenizi doğru kişilere doğru yapın. Bizim sayemizde örgütlendiniz. Bunu nasıl istismar eder, bu haksızlığı nasıl yaparsınız? İzmir’e büyük ayıp bu, İzmir bunu hak etmiyor. Bu kışkırtmanız ayıp değil mi? Utanmıyor musunuz bu yaptığınıza?

İZMİR'DEKİ İŞÇİLER NEDEN GREVDE?

DİSK Genel-İş Sendikası 'Eşit işe eşit ücret' talebiyle grev kararı almış; 23 bin işçinin katıldığı grev kararını gerekçesi olarak ise; İzmir Büyükşehir Belediyediyesi'nde aynı işi yapan toplu iş sözleşmesi imzalamış diğer şirketlerde çalışanların 81 bin Tl'yi bulan maaşlar aldığını ancak sendikalı işçilerin maaşlarının ise 45 bin TL olmasını göstermişti.

Ekran görüntüsü 2025-06-02 131526Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir grev Cemil Tugay
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