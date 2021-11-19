FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

Son dakika: Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

19.11.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankasının politika faizin bir puan indirmesinin ardından kamu bankaları son dakika açıklaması yaparak, ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirim yaptı.

Kamu bankaları kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

SIFIR KONUT KREDİSİ ORANINDA DEĞİŞİKLİK

AA Ekonomi Twitter hesabında ayrıca, Kamu bankalarının, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını 1 milyon TL altı tutarlarda %1.20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise %1.29'a düşürdüğü belirtildi.

MERKEZ BANKASINDAN 100 BAZ PUAN İNDİRİM

TCMB, Para Politikası Kurulu dün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanmıştı. Toplantının ardından kasım ayı faiz kararına ilişkin, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16’dan yüzde 15’e indirilmesine karar vermiştir. " açıklaması gelmişti.

Ayrıntılar geliyor...

Kredi faiz oranları da düşecek mi? Uzman isim yanıtladı! Taşıt, ihtiyaç ve konut kredileri...Kredi faiz oranları da düşecek mi? Uzman isim yanıtladı! Taşıt, ihtiyaç ve konut kredileri...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? İşte tahminlerMerkez Bankasının faiz kararı ne olacak? İşte tahminler
PARTNERCamdaki Kız'da ortalık fena karışıyor! Babasını, kocasının yasak aşkıyla yakaladıCamdaki Kız'da ortalık fena karışıyor! Babasını, kocasının yasak aşkıyla yakaladı
Borçların tümünü devlet silecek! 31 Aralık'a dikkat, hemen başvurunBorçların tümünü devlet silecek! 31 Aralık'a dikkat, hemen başvurun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da bir apartmanda patlama

Ankara'da bir apartmanda patlama

Arınç: Kırgın ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı

Arınç: Kırgın ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı

SPK'dan 56 internet sitesi için kapatma talebi!

SPK'dan 56 internet sitesi için kapatma talebi!

IMF'den uyarı: Enflasyon kalıcı gözüküyor

IMF'den uyarı: Enflasyon kalıcı gözüküyor

Dolar güne yükselişle başladı

Dolar güne yükselişle başladı

Altında ibre yeşili gösteriyor

Altında ibre yeşili gösteriyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Ev sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ev sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Ekonomistlerden dolar yorumu

Ekonomistlerden dolar yorumu

Zam aralığı 1 aya indi, imkânınız varsa alın

Zam aralığı 1 aya indi, imkânınız varsa alın

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.