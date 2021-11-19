Son dakika: Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

Kamu bankaları kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

SIFIR KONUT KREDİSİ ORANINDA DEĞİŞİKLİK

AA Ekonomi Twitter hesabında ayrıca, Kamu bankalarının, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını 1 milyon TL altı tutarlarda %1.20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise %1.29'a düşürdüğü belirtildi.

MERKEZ BANKASINDAN 100 BAZ PUAN İNDİRİM

TCMB, Para Politikası Kurulu dün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanmıştı. Toplantının ardından kasım ayı faiz kararına ilişkin, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16’dan yüzde 15’e indirilmesine karar vermiştir. " açıklaması gelmişti.

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