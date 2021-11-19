FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kredi faiz oranları da düşecek mi? Uzman isim yanıtladı! Taşıt, ihtiyaç ve konut kredileri...

Kredi faiz oranları da düşecek mi? Uzman isim yanıtladı! Taşıt, ihtiyaç ve konut kredileri...

19.11.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, katıldığı bir programda Merkez Bankasının faiz kararını değerlendirdi. Şener kredi faiz oranlarına ilişkin, "Konut kredilerinin de 1 puan aşağıya, ticari kredilerin de 100 baz puan aşağı düşmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şener açıklamasında bir puanlık düşüşün kamu bankaları ve özel bankaların verdiği krediler açısından çok büyük fark olmadığına değinerek, "Konut kredilerinin de 1 puan aşağıya, ticari kredilerin de 100 baz puan aşağı düşmesini bekliyorum. Sadece kamu bankaları değil özel bankalar da takip edecek. Öncelikle ticari kredilerde geri çekilme olacak." ifadelerini kullandı.

CNN Türk canlı yayınında Merkez Bankasının Faiz kararını değerlendirdi.

Şener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Çok net olarak belli. Merkez Bankası hala sınırlı alan var diyor. Aralıktaki toplantıda göreceğiz. Piyasanın beklediği gibi 100 baz puan geldi. Piyasa aralıkta da 100 baz puan daha bekliyor.

En önemli kısım bence metinde buydu. Merkez Bankasının işaret ettiği çekirdek enflasyon vurgusu devam ediyor.

IMF'den kritik uyarı: Enflasyon kalıcı gözüküyorIMF'den kritik uyarı: Enflasyon kalıcı gözüküyor

Merkez Bankası'nin cari açıkla ilgili söylemi devam ediyor. Önceki toplantıda işaret ediyordu. Şimdi de devam ediyor. Cari açığı Merkez Bankası ön planda tutacak.

DÖVİZ REZERVLERİYLE İLGİLİ VURGU VAR

Cari açığı sıfıra yaklaştırmaya çalışıyor. Yüzde 5'in altı planlandığına göre bu noktalardan aralıkta da faiz indirimlerinin devam edeceğini görüyoruz.

Aynı zamanda Merkez Bankasının döviz rezervleriyle ilgili vurgu var. Reoskont kredileriyle sağlandığını belirtiyor. İhracatçıya verilen kredilerle arttırıldığını belirtiyor.

Aynı noktada hareket edilen kısımlar bunlar. Merkez Bankası bu dört unsuru korumuş. Dünyada enflasyon çok ciddi sorun. Merkez Bankası buraya da işaret etmiş.

Bizim Merkez Bankamız da enflasyonun geçici olacağına işaret ediyor. Merkez Bankası şunu bekliyor; geçici unsurlar ortadan kalkınca talep koşulları eski haline dönecek.

SPK'dan 56 internet sitesi için kapatma talebi! İşte kapatma kararı alınan sitelerSPK'dan 56 internet sitesi için kapatma talebi! İşte kapatma kararı alınan siteler

Biz bunu enerji fiyatlarında da görüyoruz. Enerjiyle ilgili gelen bir Haber bile petrol fiyatlarını 83'ten 79'a çekti.

HÜKUMET SANAYİ SEKTÖRÜNÜN ÜZERİNDEKİ FAİZ BASKISINI İNDİRMEYE ÇALIŞIYOR

Gördüğümüz kadarıyla Merkez Bankası gelişmiş ülke merkez bankalarında Avrupa ve ABD merkez bankalarında olduğu gibi temmuz ayında enflasyonun inişe geçeceğini ve kurlar üzerinde etkisi olacağını açıklamış durumda.

Aralıkta da Merkez Bankasının bir 100 baz puan daha indirime gideceğini rahatlıkla söylüyoruz. Hükumet sanayi sektörünün üzerindeki faiz baskısını indirmeye çalışıyor. Hükumetin bu yolu da Merkez Bankası politikasıyla uyumlu olacağından cari açık kanalıyla bu işi yürütmeye avantaja dönmesi için elinden geleni yapıyor.

Temmuz, hazirandan itibaren söylenen yöne giderse enflasyon risk olma noktasında azalırsa o zaman bu politikanın sonuç getirip getirmediğini görebileceğiz.

KREDİ FAİZLERİNE NASIL YANSIR?

Bizim öngörülerimize göre hala aralık bırakılmış durumda 14'le kapatacağız. Politika faizinin düşük tutulmasındaki ana amaç iş dünyasına daha düşük finansman sağlamak.

Şu anda ticari krediler 17-19 aralığında 100 baz puan daha indirildiğini hesaba katarsak kredilerin de 16-18 aralığına ineceğini düşünüyorum.

Bu yıllık bazda 1 puan daha aşağı çekilmek demektir. Kamu bankaları ve özel bankaların verdiği krediler açısından çok büyük fark yok.

Konut kredilerinin de 1 puan aşağıya, ticari kredilerin de 100 baz puan aşağı düşmesini bekliyorum.

Ekonomistlerden faiz kararına ilişkin ilk tepkiler! Özgür Demirtaş, Mahfi Eğilmez ve Erkin Şahinöz...Ekonomistlerden faiz kararına ilişkin ilk tepkiler! Özgür Demirtaş, Mahfi Eğilmez ve Erkin Şahinöz...

Sadece kamu bankaları değil özel bankalar da takip edecek. Öncelikle ticari kredilerde geri çekilme olacak.

Önümüzdeki dönemde kredi faizlerine de yansıdığını görebiliriz tabii kamu bankaları aracılığıyla. Geçen faiz indirildiğinde de görmüştük. Sizin ne kadar vade ile ne kadar ileriye dönük finansman topladığınızla da alakalı tabii.

Faiz beklendiği gibi enflasyonun üzerinde olacak şeklinde davranılmıyor. Kredilere yansıyacaktır. Net rakamlar çıkınca ancak görebiliriz. Politika faizi düştüğüne göre bankalar daha ucuza borç alacağına göre kredilere de yansıyacağını düşünüyoruz.

Kredi Hesaplama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNER 59 yaşındaki Hatice Aslan'dan bikinili poz açıklaması 59 yaşındaki Hatice Aslan'dan bikinili poz açıklaması
Asgari ücret ne zaman açıklanacak?Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi ihtiyaç kredisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da bir apartmanda patlama

Ankara'da bir apartmanda patlama

Canice öldürülen Neslihan Kaya’nın katil zanlısı yakalandı

Canice öldürülen Neslihan Kaya’nın katil zanlısı yakalandı

SPK'dan 56 internet sitesi için kapatma talebi!

SPK'dan 56 internet sitesi için kapatma talebi!

Dolar güne yükselişle başladı

Dolar güne yükselişle başladı

Tüm emekliler alıyor! 2500 TL veriliyor

Tüm emekliler alıyor! 2500 TL veriliyor

Altında ibre yeşili gösteriyor

Altında ibre yeşili gösteriyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Fiyatıyla uykuları kaçıran yatak modelleri

Fiyatıyla uykuları kaçıran yatak modelleri

Ev sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ev sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Ekonomistlerden dolar yorumu

Ekonomistlerden dolar yorumu

Zam aralığı 1 aya indi, imkânınız varsa alın

Zam aralığı 1 aya indi, imkânınız varsa alın

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.