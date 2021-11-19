Kredi faiz oranları da düşecek mi? Uzman isim yanıtladı! Taşıt, ihtiyaç ve konut kredileri...

Prof. Dr. Şener açıklamasında bir puanlık düşüşün kamu bankaları ve özel bankaların verdiği krediler açısından çok büyük fark olmadığına değinerek, "Konut kredilerinin de 1 puan aşağıya, ticari kredilerin de 100 baz puan aşağı düşmesini bekliyorum. Sadece kamu bankaları değil özel bankalar da takip edecek. Öncelikle ticari kredilerde geri çekilme olacak." ifadelerini kullandı.

CNN Türk canlı yayınında Merkez Bankasının Faiz kararını değerlendirdi.

Şener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Çok net olarak belli. Merkez Bankası hala sınırlı alan var diyor. Aralıktaki toplantıda göreceğiz. Piyasanın beklediği gibi 100 baz puan geldi. Piyasa aralıkta da 100 baz puan daha bekliyor.

En önemli kısım bence metinde buydu. Merkez Bankasının işaret ettiği çekirdek enflasyon vurgusu devam ediyor.

Merkez Bankası'nin cari açıkla ilgili söylemi devam ediyor. Önceki toplantıda işaret ediyordu. Şimdi de devam ediyor. Cari açığı Merkez Bankası ön planda tutacak.

DÖVİZ REZERVLERİYLE İLGİLİ VURGU VAR

Cari açığı sıfıra yaklaştırmaya çalışıyor. Yüzde 5'in altı planlandığına göre bu noktalardan aralıkta da faiz indirimlerinin devam edeceğini görüyoruz.

Aynı zamanda Merkez Bankasının döviz rezervleriyle ilgili vurgu var. Reoskont kredileriyle sağlandığını belirtiyor. İhracatçıya verilen kredilerle arttırıldığını belirtiyor.

Aynı noktada hareket edilen kısımlar bunlar. Merkez Bankası bu dört unsuru korumuş. Dünyada enflasyon çok ciddi sorun. Merkez Bankası buraya da işaret etmiş.

Bizim Merkez Bankamız da enflasyonun geçici olacağına işaret ediyor. Merkez Bankası şunu bekliyor; geçici unsurlar ortadan kalkınca talep koşulları eski haline dönecek.

Biz bunu enerji fiyatlarında da görüyoruz. Enerjiyle ilgili gelen bir Haber bile petrol fiyatlarını 83'ten 79'a çekti.

HÜKUMET SANAYİ SEKTÖRÜNÜN ÜZERİNDEKİ FAİZ BASKISINI İNDİRMEYE ÇALIŞIYOR

Gördüğümüz kadarıyla Merkez Bankası gelişmiş ülke merkez bankalarında Avrupa ve ABD merkez bankalarında olduğu gibi temmuz ayında enflasyonun inişe geçeceğini ve kurlar üzerinde etkisi olacağını açıklamış durumda.

Aralıkta da Merkez Bankasının bir 100 baz puan daha indirime gideceğini rahatlıkla söylüyoruz. Hükumet sanayi sektörünün üzerindeki faiz baskısını indirmeye çalışıyor. Hükumetin bu yolu da Merkez Bankası politikasıyla uyumlu olacağından cari açık kanalıyla bu işi yürütmeye avantaja dönmesi için elinden geleni yapıyor.

Temmuz, hazirandan itibaren söylenen yöne giderse enflasyon risk olma noktasında azalırsa o zaman bu politikanın sonuç getirip getirmediğini görebileceğiz.

KREDİ FAİZLERİNE NASIL YANSIR?

Bizim öngörülerimize göre hala aralık bırakılmış durumda 14'le kapatacağız. Politika faizinin düşük tutulmasındaki ana amaç iş dünyasına daha düşük finansman sağlamak.

Şu anda ticari krediler 17-19 aralığında 100 baz puan daha indirildiğini hesaba katarsak kredilerin de 16-18 aralığına ineceğini düşünüyorum.

Bu yıllık bazda 1 puan daha aşağı çekilmek demektir. Kamu bankaları ve özel bankaların verdiği krediler açısından çok büyük fark yok.

Konut kredilerinin de 1 puan aşağıya, ticari kredilerin de 100 baz puan aşağı düşmesini bekliyorum.

Sadece kamu bankaları değil özel bankalar da takip edecek. Öncelikle ticari kredilerde geri çekilme olacak.

Önümüzdeki dönemde kredi faizlerine de yansıdığını görebiliriz tabii kamu bankaları aracılığıyla. Geçen faiz indirildiğinde de görmüştük. Sizin ne kadar vade ile ne kadar ileriye dönük finansman topladığınızla da alakalı tabii.

Faiz beklendiği gibi enflasyonun üzerinde olacak şeklinde davranılmıyor. Kredilere yansıyacaktır. Net rakamlar çıkınca ancak görebiliriz. Politika faizi düştüğüne göre bankalar daha ucuza borç alacağına göre kredilere de yansıyacağını düşünüyoruz.

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