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  4. Son dakika! Kritik teklif Meclis'te kabul edildi! Öğrenim kredisi, kur korumalı mevduat...

Son dakika! Kritik teklif Meclis'te kabul edildi! Öğrenim kredisi, kur korumalı mevduat...

03.11.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: TBMM Genel Kurulunda, öğrenim kredisi, kur korumalı mevduat uygulaması, turizm payı oranları gibi düzenlemeleri de içeren ekonomiye ilişkin kanun teklifi kabul edildi.

Son dakika! Kritik teklif Meclis'te kabul edildi! Öğrenim kredisi, kur korumalı mevduat...

Son dakika: TBMM Genel Kurulunda, öğrenim kredisi, kur korumalı mevduat uygulaması, turizm payı oranları gibi düzenlemeleri de içeren ekonomiye ilişkin kanun teklifi kabul edildi.

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öğrenim kredisi Kur Korumalı Mevduat tbmm

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