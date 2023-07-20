SON DAKİKA: Kur Korumalı Mevduat hesapları olanlar dikkat! Merkez Bankası kolları sıvadı: Artık zorunlu oluyor...

Son dakika: Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranları artırılacak.

Kaynakların aktardığı bilgiye göre, KKM ödemeleri kaynakli likidite fazlası zorunlu karşılık artışı yoluyla çekilecek. Parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek ve yurt için talebi dengeleyecek seçici kredi sıkılaştırması yapılacak.

KKM'DE ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar artışı sürdü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 846,7 milyar TL'den 2 trilyon 962,3 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 9 trilyon 996,5 milyar TL'den 10 trilyon 137,1 milyar TL'ye, mevduat 11 trilyon 787,3 milyar TL'den 12 trilyon 154,9 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 392,3 milyar TL'den 1 trilyon 403,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 788,2 milyar TL'den 808,7 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 168,9 milyar TL'den 169,2 milyar TL'ye yükseldi.



