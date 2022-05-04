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Son dakika: LPG fiyatları için flaş iddia: Bu gece yarısından itibaren...

04.05.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: LPG fiyatı için bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 liralık indirim geleceği iddia edildi. Otogaz litre fiyatına indirim yapılacağı iddiaları sonrası, vatandaşlar haberin gerçekliğini merak ediyor. Peki LPG fiyatlarına indirim mi geliyor? İşte akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika haberinin detayları…

Son dakika: LPG fiyatları için flaş iddia: Bu gece yarısından itibaren...

Son dakika: LPG'ye bu gece yarısından sonra indirim gelmesi bekleniyor. Kaynaklar LPG'ye gelen indirimin 1 lira olacağını ifade etti.

Karar’ın sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, LPG’nin litre fiyatı bu indirim ile birlikte 10,66 lira seviyelerine gerileyecek.

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MART AYININ ZAM ŞAMPİYONU AKARYAKIT

Enflasyon rakamlarına göre, Mart ayının zam şampiyonu Motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan Ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

Petrol fiyatlarında ‘stok’ yükselişi! Benzin ve motorin…Petrol fiyatlarında ‘stok’ yükselişi! Benzin ve motorin…

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI İSE ŞÖYLE (4 MAYIS)

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İSTANBUL

Benzin: 20,33 TL
Motorin (Mazot): 22,06 TL
LPG (Otogaz): 11,66 TL

ANKARA

Benzin: 20,44 TL
Motorin (Mazot): 22,16 TL
LPG (Otogaz): 11,97 TL

İZMİR

Benzin: 20,46 TL
Motorin (Mazot): 22,17 TL
LPG (Otogaz): 11,69 TL


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