Son dakika: LPG fiyatları için flaş iddia: Bu gece yarısından itibaren...

Son dakika: LPG'ye bu gece yarısından sonra indirim gelmesi bekleniyor. Kaynaklar LPG'ye gelen indirimin 1 lira olacağını ifade etti.
Karar’ın sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, LPG’nin litre fiyatı bu indirim ile birlikte 10,66 lira seviyelerine gerileyecek.
Enflasyon rakamlarına göre, Mart ayının zam şampiyonu Motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan Ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.
İSTANBUL
Benzin: 20,33 TL
Motorin (Mazot): 22,06 TL
LPG (Otogaz): 11,66 TL
ANKARA
Benzin: 20,44 TL
Motorin (Mazot): 22,16 TL
LPG (Otogaz): 11,97 TL
İZMİR
Benzin: 20,46 TL
Motorin (Mazot): 22,17 TL
LPG (Otogaz): 11,69 TL
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