Son dakika: LPG fiyatları için flaş iddia: Bu gece yarısından itibaren...

Son dakika: LPG'ye bu gece yarısından sonra indirim gelmesi bekleniyor. Kaynaklar LPG'ye gelen indirimin 1 lira olacağını ifade etti.

Karar’ın sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, LPG’nin litre fiyatı bu indirim ile birlikte 10,66 lira seviyelerine gerileyecek.

MART AYININ ZAM ŞAMPİYONU AKARYAKIT

Enflasyon rakamlarına göre, Mart ayının zam şampiyonu Motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan Ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI İSE ŞÖYLE (4 MAYIS)

İSTANBUL

Benzin: 20,33 TL

Motorin (Mazot): 22,06 TL

LPG (Otogaz): 11,66 TL

ANKARA

Benzin: 20,44 TL

Motorin (Mazot): 22,16 TL

LPG (Otogaz): 11,97 TL

İZMİR

Benzin: 20,46 TL

Motorin (Mazot): 22,17 TL

LPG (Otogaz): 11,69 TL



