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SON DAKİKA | Marmaray ücretlerine zam! TCDD açıklama yaptı: Hukuksuz bir şekilde yürürlüğe kondu

01.01.2022 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Marmaray'da biniş ücretlerine yüzde 36 oranında zam yapıldı. 1 Ocak itibarıyla uygulanmaya başlanan zamlı tarifede tam bilet 12,12 TL, öğrenci bileti ise 5,48 TL olarak belirlendi. Söz konusu Marmaray ücretlendirmesi ile ilgili TCDD'den açıklama geldi. Açıklamada 1.1.2022 tarihi itibarıyla Marmaray hattında uygulanmaya başlayan zamlı tarife, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurumumuzun tüm itirazlarına rağmen hukuksuz bir şekilde yürürlüğe konulmuştur." denildi.

SON DAKİKA | Marmaray ücretlerine zam! TCDD açıklama yaptı: Hukuksuz bir şekilde yürürlüğe kondu

Son dakika haberi: Marmaray ücretlerine zam yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. tarafından işletilen Marmaray'da 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla zamlı tarife uygulanmaya başlandı. Marmaray ücretlendirmesi hakkında TCDD'den bir açıklama geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) bağlı Marmaray'da ücretlere zam yapılmasıyla en yüksek ücret tam bilette 8,91 liradan 12,12 liraya, öğrenci bileti 4,03 liradan 5,48 liraya, öğretmen/yaşlı tarifesi 6,21 liradan 8,45 liraya çıkarıldı. Öte yandan en düşük ücret ise tam bilet 5,48 lira, öğrenci bileti 2,62 lira, öğretmen yaşlı 3,92 lira oldu. TCDD ise yaptığı açıklamayla "Zamlı tarife, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurumumuzun tüm itirazlarına rağmen hukuksuz bir şekilde yürürlüğe konulmuştur." ifadelerini kullandı.

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MARMARAY'DA YENİ ÜCRET TARİFESİ

1-7 istasyon: Tam bilet 5,48 lira / Öğrenci 2,67 lira

8-14 istasyon: Tam bilet 7,04 lira / Öğrenci 3,29 lira

15-21 istasyon: Tam bilet 8,13 lira / Öğrenci 3,92 lira

22-28 istasyon: Tam bilet 9,38 lira / Öğrenci 4,46 lira

29-35 istasyon: Tam bilet 10,95 lira / Öğrenci 5,24 lira

36-43 istasyon: Tam bilet 12,12 lira / Öğrenci 8,45 lira

TCDD'DEN AÇIKLAMA

Bu gelişmenin ardından TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, Marmaray ücretlendirmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, "01.01.2022 tarihi itibarıyla Marmaray hattında uygulanmaya başlayan zamlı tarife, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurumumuzun tüm itirazlarına rağmen hukuksuz bir şekilde yürürlüğe konulmuştur" denildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"2 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul'daki tüm Toplu Ulaşım hatlarına %15 zam yapılmışken İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 ay sonra UKOME Kuruluna tekrar zam yapma teklifi getirmiştir. 16.12.2021 tarihinde UKOME gündemine İBB tarafından getirilen %36'lık zam teklifi UKOME Kurulunca yüksek bulunarak reddedilmiştir. 24.12.2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İETT, Metrobüs, Metro dâhil tüm Toplu Ulaşım hatlarına %36'lık zam teklifi tekrar gündeme getirilmiş ve TCDD temsilcilerimiz ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile zam teklifi yüksek bulunarak %20,28 zam yapılması yönünde yazılı şerh konulmuştur.
Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME Kurulunun çoğunluk itiraz şerhine ve kurumumuzca Başkan onaylı UKOME kararının tarafımıza iletilmeden uygulama yapılamayacağının İBB yetkililerine yazılı ve sözlü olarak bildirilmesine rağmen hukuki dayanağı olmayan %36 oranındaki zamlı tarifeyi yürürlüğe koymuştur. UKOME kararlarının yürürlüğe girmesi için, UKOME üyesi kurumların üyelerinin imza sürecinin tamamlanması ve kararın Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise henüz imza süreci tamamlanmamış ve Başkan tarafından onaylanmamış tarifeyi UKOME Üyesi kuruluşlara göndermeden, hukuksuz şekilde uygulamaya başlamıştır. Yapılan zammın imza süreci tamamlanmadan ve Başkan onaylı kararı kurumumuza iletilmeden Teşekkülümüz tarafından işletilen Marmaray hattına yüklenmemesi için Belediye yetkilileriyle defalarca görüşülmüş olmasına ve yazılı itiraz ve ikazlarımıza rağmen zamlı tarife, Belediye Şirketi Belbim AŞ tarafından Marmaray turnikelerine yüklenmiştir. UKOME Kurulu tarafından onaylanmamış ve imza süreci tamamlanmamış %36'lık bu zammın Teşekkülümüz tarafından işletilen Marmaray hattında yürürlüğe konulmasından sorumlu olmadığımızı ve en kısa sürede hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz"

İşte Marmaray zammı ile ilgili TCDD'nin açıklaması:

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Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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