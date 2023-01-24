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Son dakika! Memur emeklisi zam farkı ve ek gösterge farkını ne zaman alacak? Bakanlık beklenen tarihi duyurdu

24.01.2023 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Memur emeklilerinin beklediği haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin alacağı zam farkı ve ek gösterge farkının 27 Ocak 2023 Cuma gününden itibaren ödenmeye başlanacağını duyurdu.

Son dakika! Memur emeklisi zam farkı ve ek gösterge farkını ne zaman alacak? Bakanlık beklenen tarihi duyurdu

Son dakika: Milyonlarca memur emeklisinin beklediği tarih açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ek gösterge ve maaş farkı için 27 Ocak'ı işaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Emekli Sandığı bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır.

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Buna göre;

Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,
2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,
3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında
aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2.384.079 kişiye ek gösterge farkı dahil ödenecek fark tutarı 7,8 Milyar TL’dir.

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2022 YILI EK ÖDEMESİ

Ayrıca 5434 sayılı 'Emekli Sandığı Kanunu'nun ek 79'uncu maddesi gereğince yılın en geç ilk 3 ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme yapıldığı hatırlatılarak "5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (Bağ-Kur) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59 bin 115 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 562,6 milyon TL'dir. 9 bin 541,05 TL ile 17 bin 347,36 TL arasında değişen 2022 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Memur Zam emekli

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