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  4. SON DAKİKA | Memur maaş zammı sonrası 'çalışma barışı sorunu' gündemde! Memur-Sen'den açıklama: Maaş skalası yeniden düzenlensin

SON DAKİKA | Memur maaş zammı sonrası 'çalışma barışı sorunu' gündemde! Memur-Sen'den açıklama: Maaş skalası yeniden düzenlensin

10.07.2023 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Memurların maaş zammıyla ilgili Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan yeni bir değerlendirme geldi. 'Çalışma barışı sorunu'na dikkat çeken Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Memur maaş skalasının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek "Biz emeğimizin karşılığının peşindeyiz, maaş ya da ücret yarışı içinde değiliz. Son zamanlarda yapılan ücret artışları yerinde ise de kaybı karşılamaktan, alım gücünü ikame ve idame etmekten uzak" dedi.

SON DAKİKA | Memur maaş zammı sonrası 'çalışma barışı sorunu' gündemde! Memur-Sen'den açıklama: Maaş skalası yeniden düzenlensin

Son dakika: Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan memur zamlarıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, en düşük devlet memuru maaşının 22 bin liraya yükseltildiğini anımsattı. Memur maaş skalasının yeniden düzenlenmesini, çarpıklıkların giderilmesini ve bozulan çalışma barışının düzeltilmesini istediklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI YALÇIN: ÇALIŞMA BARIŞI SORUNU DEVAM EDİYOR

"Şimdilik skalaya dokunmadan sadece maaşlarda artışa gidildi. Bozulan ücret skalasından kaynaklı çalışma barışı sorunu devam ediyor. Sosyal diyalog mekanizmaları olan kurum idari kurulları, Kamu Personel Danışma Kurulu ve toplu sözleşme masası sorunların gerçek, kalıcı ve yapıcı çözüm adresleridir. Bu tarz düzenlemeleri toplu sözleşmeye ek protokolle yapalım, daha fazla stresi memurun üzerine yüklemeyelim."

"BİZ EMEĞİMİZİN KARŞILIĞININ PEŞİNDEYİZ"

Enflasyonun sabit gelirlilerin alım gücünü düşürdüğüne dikkati çeken Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Kıyas peşinde değiliz, emeğimizin değerini başkalarının aldıklarıyla değil, işimizle ve alın terimizle ölçüyoruz. İçinde bulunduğumuz enflasyonist ekonomik dinamikler, en çok ücretli kesimleri olumsuz etkiliyor. Çalışanların isimleri farklı olsa da soyadları aynıdır, emekçidir. Biz emeğimizin karşılığının peşindeyiz, maaş ya da ücret yarışı içinde değiliz. Son zamanlarda yapılan ücret artışları yerinde ise de kaybı karşılamaktan, alım gücünü ikame ve idame etmekten uzak."

(AA)

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