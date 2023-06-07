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SON DAKİKA | Memur maaşı ve emekli zammı için dikkat çeken hesaplama: SGK dengesine vurgu yaptılar: ‘Son derece farklı olarak…’

07.06.2023 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Emekli zammı ve memur zammı için 6 aylık enflasyon rakamları bekleyişi başladı. Temmuz zammı öncesi ipuçları gelmeye devam ederken SGK Uzmanı İsa Karakaş, en düşük memur maaşı ve emekli maaşları için tek tek hesaplama yaptı. Sadece enflasyon rakamları ve refah payı ile oranları belirlemenin sorunlara yol açabileceğini söyleyen uzman isim, SGK’nın dengesine dikkat çekerek, “Yüzde 94 zam ile en düşük memur emeklisi maaşının 15.328 lira olması gerekiyor” dedi. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Memur maaşı ve emekli zammı için dikkat çeken hesaplama: SGK dengesine vurgu yaptılar: ‘Son derece farklı olarak…’

Son dakika haberleri… Memur emeklileri de dahil olmak üzere SGK, Bağ-Kur emekli maaşları için Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere yılda iki kez artış yapılıyor. 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 olurken, milyonların gözü Temmuz ayındaki emekli zammı oranlarına çevrildi. 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla refah payı hariç SGK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur maaş zammı kesinleşecek. En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekliye zam düzenlemesi ve memur maaşı için tek tek hesaplama yaparak milyonların merak ettiği konulara ışık tuttu.

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EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMADA ‘REFAH PAYI’ DETAYI

Maaş hesaplama sisteminin tamamen farklı olduğunu vurgulayan İsa Karakaş, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak memur emeklisi maaşları güncellenmesinin tamamen memurlara bağlı olduğunu dile getirdi. “Genel olarak bu enflasyon ve refah payı ile hesaplanması gerekirken bu dönem sadece enflasyon ve refah payı ile güncellenmesi büyük sorunlara yol açabilir ve toplumsal adalete aykırılık teşkil edebilir” diyen uzman isim, “Dolayısıyla Temmuz ayında yapılacak hesaplamada son derece farklı olarak birden fazla mihenk taşı söz konusu. Bütün bunlar göz önünde bulundurularak maaşların yeniden dengeye oturtulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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“SGK’NIN AKTÜERYAL DENGESİNE OLUMSUZ ETKİLERİ OLACAKTIR”

Karakaş, en düşük emekli maaşı için SGK’lı ve Bağ-Kur’lunun 7.500 lira aldığını, bu rakamın üzerindeki aylıklarda ise Erdoğan’ın seçim vaadinde refah payı artışı yapılacağını anımsattı. SGK dengesine vurgu yapan uzman isim şunları dile getirdi:

“Sosyal sigorta tekniğinde özellikle dengelere dikkat etmek gerekir. Sosyal sigorta tekniğiyle bakıldığında 5.000 liranın altında olan yani 4.500 lira emekli maaşı alması gereken kişi 7.500 lira alıyor. Böylece 7.500 liranın içerisindeki gruplarda kendi içerisinde adaletsiz bir güncelleme söz konusu oluyor. 7.500 liranın üzerinde maaş alanların ise maaşlarının Nisan ayında güncellenmemesi ile bir adaletsizlik söz konusu. Bu bağlamda şunu söyleyebiliriz: Sadece enflasyon farkı ve sadece cüzi bir refah payı ile maaşların arttırılması sosyal sigorta tekniği bakımından ve SGK’nın aktüeryal dengesine olumsuz etkileri olacaktır. Sistemin sürdürülebilirliği, sisteme giriş ve gerçek ücretler açısından sıkıntılar oluşacaktır. Bütün bu dengelerin göz önünde bulundurulması halinde mevcut enflasyonun ve refah payının çok üzerinde bir artışın elzem olduğunu söyleyebiliriz.”

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MEMUR MAAŞLARI İÇİN RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI

Karakaş, 700 bini aşkın kamu işçisine yapılan çok güzel bir zam oranı ile birlikte diğer çalışanlar arasında dengelerin bozulmaması ve çalışma barışı ve huzurunun bozulmasına neden olmaması için memur maaşlarının da düzeltilmesi gerektiğini dile getirerek, “Cumhurbaşkanımızın vaatleri arasında en düşük memur maaşına yapılacak zamla birlikte en düşük memur maaşının 22.000 liraya yükseleceğini bildirmişti. Buradan hareketle yaptığımız hesaplamada birinci derecede bulunan bir memurun 11.340 lira olduğu görülmekte. Dolayısıyla 22 bin liraya tamamlamak için en az yüzde 94 oranında bir zam yapılması gerekiyor. Kamudaki dengeleri ve yapılacak olan zammı da göz önünde bulundurduğumuz zaman bir şefin maaşı 14.640 lirayken bu 26.811 liraya, müdür maaşı 19.500 lirayken yapılacak güncelleme ile birlikte 33.858 liraya, bir öğretmen maaşı 14.700 iken 26.898'e yükselecektir. Son olarak pratisyen bir öğretmen 21.600 lira alırken, onların maaşı da 36.903 liraya yükselecek” değerlendirmesinde bulundu.

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EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE OLACAK?

Memurlara yapılacak bu zammın aynı zamanda memur emeklilerine de yansıyacağını belirten Karakaş, “Bu durumda şu anda en düşük memur emeklisi maaşı 7.901 lira. En düşük memur maaşına yapılacak yüzde 94’lük zam oranını da göz önünde bulundurduğumuz zaman en düşük memur emeklisinin maaşının 15.328 lira olması gerekiyor ki aradaki dengeler yerine oturmuş olsun. Diğer göstergemiz de kamu işçisine yapılan zamlardı. En düşük kamu işçisi maaşı yüzde 45’li zamla brüt olarak 21 bin 750 liraya çıktı. Temmuz ayında bu zamma ilave yüzde 15’lik refah payı zammı da yapılacak. Dolayısıyla en düşük kamu işçisinin maaşı 25.012 liraya çıkacak. Böylece 7.500 liralık en düşük emekli maaşı, diğer yandan kamu işçilerine yapılan zamlar, diğer yandan da en düşük memur maaşlarının 22.000 liraya çıkarılması ile yapılan zamların sadece enflasyona bağlı olmayacağını söyleyebiliriz” ifadelerine yer verdi.

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