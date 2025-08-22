FİNANS

Son dakika | Milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiriyor: Bir ilk yaşanabilir! Memur-Sen'den Hakem Heyeti kararı

Son dakika haberi: Memur ve memur emeklisine 2026 ve 2027’de yapılacak zammın görüşüldüğü 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştı. Memur-Sen Hakem Heyeti'ne başvurmadığını duyurdu. Bakanlığın da Hakem Heyeti'ne başvurmaması durumunda bir ilk yaşanabilir.

Son dakika haberi: 6,5 milyon memur ve memur emeklisine zam görüşmeleri için hükümet ile sendikanın oturduğu masada anlaşma sağlanamamıştı. Bundan dolayı süreç Hakem Heyeti'ne devredilmişti.

SON DAKİKA | MEMUR-SEN'DEN 'HAKEM HEYETİ' KARARI

Memur-Sen'den yapılan son açıklamada “Uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu'na götürmeme kararı aldık ve Hakem'e başvurmadık” dendi.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada karar şu ifadelerle duyuruldu:

"'Gelirde adalet ücrette denge' ilkesiyle yürüttüğümüz; bozulan iş barışını inşa, memur ve emeklilerin gelir seviyesini yükseltmek için ter akıttığımız 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Kamu İşvereninin çözümsüzlükte ısrar eden tutumu nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır.
Memur-Sen olarak uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu'na götürmeme kararı aldık ve Hakem'e başvurmadık."

GÖZLER TBMM'YE ÇEVRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının da Hakem Heyeti'ne başvurmaması durumunda süreç TBMM'ye taşınacak. HaberTürk muhabiri Buse Gençtürk, "Şimdiye kadar toplu sözleşme görüşmelerinde bunun bir örneğine rastlanmadı. Bu sefer süreç TBMM’ye taşınırsa bu durumda bir ilk olacak." açıklamasında bulundu.

ALİ YALÇIN: HAKEME NE BİZİM NE DE KAMU GÖREVLİLERİNİN ZERRE MİKTARDA İNANCI VE GÜVENCİ YOK

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın dün şunları söylemişti:

“Yetkili konfederasyon olarak yürüttüğümüz 8’inci Dönem Toplu Sözleşmesi süreci kamu işvereninin uzlaşıdan uzak tutumu nedeniyle ne yazık ki uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır.

Memur-Sen olarak tekliflerimizi sunduğumuz 24 Temmuz’dan bu yana kamu görevlilerinin birikmiş sorunlarını çözmek, adaleti ve hakkaniyeti sağlamanın, çarpık ücret skalasını düzeltmenin kısacası anlaşıp, uzlaşmanın sağlanması gereken yerin toplu sözleşme masası olduğunu ısrarla ifade ettik.

Önümüzde hakem süreci var. Hakeme ne bizim ne de kamu görevlilerinin zerre miktarda inancı ve güvenci yoktur. Çünkü geçmişte hakemlik edenlerin hakkaniyetten uzak tutumları, adil olmayan kararları, olmayan iradeleri, hakemleri Kamu Görevlileri Hakem Kurulu olmaktan çıkarıp, kamu işvereni hakemi haline getirdi.

Sonuç alabilmek için elimizden geleni yaptık. İnisiyatif hükümettedir, bizim için atılacak adım kalmadı. Daha üç günümüz var, mücadele devam edecek.”

MEMUR ZAMMI İÇİN HANGİ TEKLİFLER VERİLDİ?

Toplu sözleşme görüşmelerinde sadece memur zammı değil aynı zamanda sosyal haklarda belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan teklif şu şekilde:

2026 ilk altı ay yüzde 11
2026 ikinci altı ay için yüzde 7
2027 ilk altı ayı için yüzde 4
2027 ikinci altı ayı için yüzde 4

BİN LİRA ARTIŞ TEKLİF EDİLMİŞTİ

Zam pazarlığında ikinci toplantı 15 Ağustos'ta yapıldı. Kamu İşveren Heyeti daha önce yaptığı teklife ek olarak memurların taban aylığına 1.000 TL artış teklif etti. Son kez yapılan teklifte 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

MEMUR TARAFI NE TALEP ETMİŞTİ?

Memur tarafı 2026 yılı için %10 refah payı İlk 6 ay için %25 zam ve 10 bin TL taban aylık İkinci 6 ay için %20 zam. Toplamda %88 artış talep etti. 2027 yılı için gelen talepler ise İlk 6 ay için %20 zam 7.500 TL taban aylık artı %15 zam Toplamda %46 artış oldu.


