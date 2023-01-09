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Son dakika: Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam teklifi TBMM'de kabul edildi

09.01.2023 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam öngören düzenlemeleri de içeren yasa teklifi kabul edildi. Bu düzenleme ile en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL olurken, işverene destek primi 400 TL seviyesine çıkacak.

Son dakika: Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam teklifi TBMM'de kabul edildi

Son dakika haberi: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair 9 Maddelik Yasa Teklifi' kabul edildi.

Komisyondaki görüşmeleri yaklaşık 10 saat süren 9 maddelik yasa teklifi ile; emekli maaşlarının alt sınırı 3 bin 500 TL'den, 5 bin 500 TL'ye çıkarılıyor. Malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının da yüzde 30 oranında artırılması amaçlanıyor.

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Kanun teklifi ile; Kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara İlişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme hükümleri gereğince kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde Ocak 2023- 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen artış oranının, çalışanların ve emeklilerin refah düzeyini artırmak amacıyla yüzde 30 olarak düzenleniyor. Bu çerçevede; memur ve emekli maaşlarında yüzde 30 zam öngörülüyor.

SGK DESTEK PRİMİ 100 TL'DEN 400 TL'YE ÇIKIYOR

İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları ve artırmalarını desteklemek için 2016 yılından 2022 yılı sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteğinin, özellikle küçük işletmecilerin bu yükün altından daha kolay kalkmalarını temini amacıyla; 2023 yılı 1 Ocak ile Haziran aylarını kapsayacak şekilde uzatılması ve tutarının da 100 TL'den 400 TL ye çıkarılması yönünde düzenleme yapılıyor. Bu çerçevede; SGK destek primi 100 TL'den 400 TL'ye çıkıyor.

5510 sayılı Kanun'da yapılan bir diğer düzenleme ile koronavirüs salgını sebebiyle yapılan kısa çalışma ödemelerinde hatalı işlemlerden dolayı hizmetleri kuruma eksik bildirilen sigortalıların, hizmetlerinin fiili duruma getirilmesi amaçlanıyor.

Düzenleme ile; UEFA tarafından 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'da yapılması gerekçesiyle; yapılan değişiklikle, 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için sağlanan istisnanın, yeni takvime göre 2023 finali için geçerli olması amaçlanıyor. (DHA)

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