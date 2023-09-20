Son dakika | Memur zammı için çok net oran! Bakan Işıkhan hem tarih hem rakam verdi: En düşük memur maaşı 33 bin liraya yaklaşacak

Son dakika haberi: Emekli maaşlarında artış için gözler TBMM'nin açılacağı 1 Ekim tarihine çevrildi. Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zammı merak ederken Bakan Işıkhan, zam oranının sinyallerini şimdiden verdi.

"YÜZDE 50'YE YAKLAŞACAK"

Ankara'da gazetecilere açıklama yapan Işıkhan, TRT Haber'in aktardığına göre; "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." diye konuştu.

EMEKLİ MAAŞINA ZAM MESAJI

Emekli maaşlarıyla ilgili de konuşan Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusu çalışmaların sürdüğünü belirtip "Çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz" dedi.