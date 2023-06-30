FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Memur zammı için gözler Meclis'te! Erdoğan açıklamıştı, bekleyiş sona eriyor

SON DAKİKA | Memur zammı için gözler Meclis'te! Erdoğan açıklamıştı, bekleyiş sona eriyor

30.06.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika memur zammı haberi: Asgari ücret zammının belirlenmesinin ardından milyonlarca memurun gözü kulağı Temmuz zammına çevrildi. Bayramın ardından açıklanacak 6 aylık enflasyon farkı ile memur zammı netleşecek. Memur zammı ve en düşük memur maaşı ne kadar olacak? sorusuna yanıt aranırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gözler TBMM'ye çevrildi. Zam sürecinin önümüzdeki hafta başlayacağı öğrenildi. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Memur zammı için gözler Meclis'te! Erdoğan açıklamıştı, bekleyiş sona eriyor

Son dakika haberi: Memur zammı için bekleyiş sona eriyor. Milyonlarca kamu çalışanı Temmuz zammı için geri sayıma başlarken, düzenleme ile en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükselmesi bekleniyor. Diğer memurlar içinse görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak.

SON DAKİKA: MEMUR ZAMMI İÇİN GÖZLER 6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARINDA

Belirlenen zam oranına 6 aylık enflasyon farkı da ilave edilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları teklife son şeklini verecek.

MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN DE FORMÜL MASADA

Memurlara yapılacak zam doğrudan memur emeklilerine de yansıtılacak.

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından, yüksek prim ödeyen emeklilerin mağduriyetini önlemeye yönelik bir düzenleme de bu teklifte yer alacak.

gfhd

ZAM DÜZENLEMESİ MECLİS'E GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız" açıklamasının ardından gözler Meclis'e çevrildi.

gfdhfdh

Teklifin Meclis'e sunulmasının ardından süreç komisyon görüşmeleri ile başlayacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılacak görüşmeler ve oylamanın ardından kabul edilerek kısa zamanda Genel Kurula gelmesi bekleniyor.

Milyonlarca kişiye emeklilik fırsatı Milyonlarca kişiye emeklilik fırsatı
Emekli maaşıyla birlikte o da artıyor! Emekli maaşıyla birlikte o da artıyor!

MECLİS TATİLE GİRMEDEN YASALAŞACAK

Teklif metninin Meclis tatile girmeden yasalaştırılarak hayata geçmesi hedefleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca kişiye emeklilik fırsatı Milyonlarca kişiye emeklilik fırsatı
Altın fiyatları ‘titanik’e özendi! Fed Başkanı Powell konuştu 3,5 ayın dibi görüldüAltın fiyatları ‘titanik’e özendi! Fed Başkanı Powell konuştu 3,5 ayın dibi görüldü
Sıfır otomobilde dünyada ilk olacak!Sıfır otomobilde dünyada ilk olacak!
Anahtar Kelimeler:
Memur memur maaşı memur zammı son dakika memur emeklisi

En Çok Okunan Haberler

Kaosun dozu arttı, devreye onlar girdi! Olaylar bir ülkeye daha sıçradı

Kaosun dozu arttı, devreye onlar girdi! Olaylar bir ülkeye daha sıçradı

Telefonuna bir anda genç kızın çıplak fotoğrafları yağmış!

Telefonuna bir anda genç kızın çıplak fotoğrafları yağmış!

Emekli maaşıyla birlikte o da artıyor!

Emekli maaşıyla birlikte o da artıyor!

Bakan duyurdu: Zamlı tarife uygulamasına yarın başlıyoruz

Bakan duyurdu: Zamlı tarife uygulamasına yarın başlıyoruz

Memur ve emekli maaş zammı için son hesaplar yapıldı

Memur ve emekli maaş zammı için son hesaplar yapıldı

Ev alacaklar dikkat! 'Kredi çekilmese bile...' Uzman isim uyardı

Ev alacaklar dikkat! 'Kredi çekilmese bile...' Uzman isim uyardı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İddialı dekoltesine "Acil silikon taktır" yazılınca...

İddialı dekoltesine "Acil silikon taktır" yazılınca...

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.