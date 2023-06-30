SON DAKİKA | Memur zammı için gözler Meclis'te! Erdoğan açıklamıştı, bekleyiş sona eriyor

Son dakika haberi: Memur zammı için bekleyiş sona eriyor. Milyonlarca kamu çalışanı Temmuz zammı için geri sayıma başlarken, düzenleme ile en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükselmesi bekleniyor. Diğer memurlar içinse görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak.

SON DAKİKA: MEMUR ZAMMI İÇİN GÖZLER 6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARINDA

Belirlenen zam oranına 6 aylık enflasyon farkı da ilave edilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları teklife son şeklini verecek.

MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN DE FORMÜL MASADA

Memurlara yapılacak zam doğrudan memur emeklilerine de yansıtılacak.

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından, yüksek prim ödeyen emeklilerin mağduriyetini önlemeye yönelik bir düzenleme de bu teklifte yer alacak.

ZAM DÜZENLEMESİ MECLİS'E GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız" açıklamasının ardından gözler Meclis'e çevrildi.

Teklifin Meclis'e sunulmasının ardından süreç komisyon görüşmeleri ile başlayacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılacak görüşmeler ve oylamanın ardından kabul edilerek kısa zamanda Genel Kurula gelmesi bekleniyor.

MECLİS TATİLE GİRMEDEN YASALAŞACAK

Teklif metninin Meclis tatile girmeden yasalaştırılarak hayata geçmesi hedefleniyor.

