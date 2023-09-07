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SON DAKİKA | Ücret düzenlemeleriyle ilgili yeni karar! Merkez Bankası Başkanı ve Maliye Bakanı Şimek'ten peş peşe açıklama: Bundan sonra...

07.09.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan enflasyon mesajı geldi. Erkan, "Para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle, iç talebin arza daha yakın bir seviyeye geleceğini ve enflasyon beklentilerini kontrol altına alacağını öngörmekteyiz" dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise "Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Ücret düzenlemeleriyle ilgili yeni karar! Merkez Bankası Başkanı ve Maliye Bakanı Şimek'ten peş peşe açıklama: Bundan sonra...

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle, iç talebin arza daha yakın bir seviyeye geleceğini ve enflasyon beklentilerini kontrol altına alacağını öngörmekteyiz.

Enflasyon ve kur hareketlerinin sene içinde oynaklık göstermesi, hele ki geçiş dönemlerinde bazı durumlarda yıl ortalaması ve yıl sonu üzerinden yapılan hesaplarda ciddi farklılıklar gösterebilmektedir.

Sert fiyat hareketlerinin mümkün olduğu kadar az olduğu lakin dengenin evrildiği yönünde, sağlıklı şekilde algılandığı bir süreç olarak ilerlemekte ve bunda da kararlıyız.

TCMB olarak tüm araçlarımızla parasal sıkılaştırma sürecine enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar devam edeceğiz. "

SON DAKİKA | MALİYE BAKANI ŞİMŞEK: "BUNDAN SONRA ÜCRET DÜZENLEMELERİ..."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, de Orta Vadeli Program ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ankara'da düzenlenen basın toplantısı sonrasında açıklama yapan Şimşek, "Yatırımcılarla diyaloğumuz güçlü, Yatırımcı toplantılarını Japonya'dan başlatıyoruz" dedi.

"Maliye politikasına ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği tam. Bunu sadece hissetmiyoruz, görüyoruz. En ufak bir tereddüt yok." diyen Bakan Şimşek "Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak" ifadesini kullandı.


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