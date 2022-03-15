Son dakika: Motorin fiyatına sessiz sedasız indirim geldi! Kararı bu kez EPGİS duyurmadı

Rusya-Ukrayna Savaşı ile zirve yapan petrol fiyatları benzin ve motorinde üst üste zam yapılmasına neden olmuştu. Gelen zamlarla son günlerin en çok konuşulan konuları arasında giren akaryakıt fiyatları için son dakika haberi geldi. Bazı akayakıt firmalarının internet sitesindeki fiyatlara göre motorin fiyatları için 2,38 TL indirim yapıldı.

BU KEZ EPGİS DUYURMADI

İndirimin en dikkat çeken tarafı ise sessiz bir şekilde yapılması oldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) fiyat değişimini kamuoyuna duyurmaması dikkat çekti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında zam yapılacağı ve sonrasında zammın geri çekildiği haberleri üzerine EPGİS'i hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. EPGİS'in vatandaşları manipüle ederek akaryakıt istasyonlarına yönlendirdiğini söyleyen Yılmaz, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Yılmaz, akaryakıt zamlarının EPDK tarafından belirlenmediğini vurgulayarak, zamların ve indirimlerin uluslararası piyasalara göre her akşam 22.00'de belli olduğunu ifade etmişti.

İNDİRİM SONRASI FİYATLAR NE OLDU?

Ankara'da ortalama 22.90 liradan satılan motorinin litre fiyatı İstanbul'da 22.82 liradan, İzmir'de ise 22.90 liradan satılıyor. 2.38 liralık indirimin ardından motorinin litre fiyatı Ankara ve İzmir'de 20.52 lira, İstanbul'da ise 20.44 lira oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TOPLANIYORLAR

Öte yandan EPDK öncülüğünde yarın akaryakıt fiyatlarına ilişkin kritik bir toplantı yapılacak. Toplantıda akaryakıt bayilerinin, nakitle akaryakıt satışına daha ucuz tarife uygulanması, nakliye ücretlerinde düzenleme yapılması gibi bir dizi öneriyi gündeme taşıması bekleniyor.



