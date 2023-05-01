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  4. SON DAKİKA | Motorin fiyatları bir kez daha gerileyecek! Benzinden sonra akaryakıta yeni indirim: Salı gecesi değişiyor… (1 Mayıs Pazartesi güncel mazot-benzin fiyatı)

SON DAKİKA | Motorin fiyatları bir kez daha gerileyecek! Benzinden sonra akaryakıta yeni indirim: Salı gecesi değişiyor… (1 Mayıs Pazartesi güncel mazot-benzin fiyatı)

01.05.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Motorin fiyatları ve benzin fiyatı araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. “Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?” sorusuna yanıt arayanlar için yeni bir gelişme yaşandı. Gelen son dakika bilgisine göre benzin fiyatı için yapılan indirimin ardından motorin litre fiyatları için de indirim yapılacağı öğrenildi. İşte 1 Mayıs 2023 Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin-mazot fiyatı…

SON DAKİKA | Motorin fiyatları bir kez daha gerileyecek! Benzinden sonra akaryakıta yeni indirim: Salı gecesi değişiyor… (1 Mayıs Pazartesi güncel mazot-benzin fiyatı)

Son dakika: Mazot-benzin fiyatı zam ve indirim haberleri ile vatandaşın gündeminde kalmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz hafta benzin litre fiyatı için indirim yapılmıştı. Benzin indiriminin ardından “Motorine zam, indirim var mı?” sorusu da araç sahipleri tarafından merak edilirken son dakika haberi geldi. İşte il il akaryakıt pompa fiyatları…

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MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Ramazan Bayramı’nın ilk günü 91 kuruş ve 4 gün sonrasında ise 47 kuruş indirim yapılan motorin litre fiyatları için bir yeni indirim daha gözüktü. Son dakika bilgisine göre, mazot fiyatı için 3 Mayıs Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 59 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.

EPDK duyurdu: Benzin ve motorin... EPDK duyurdu: Benzin ve motorin...

İndirim sonrası motorin litre fiyatları ortalama olarak İstanbul’da 19,11, Ankara’da 19,46 TL ve İzmir’de ise 19,54 TL’den satılacak.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (1 MAYIS 2023 PAZARTESİ)

İSTANBUL
Benzin: 20.35 TL
Motorin: 19.70 TL
LPG (Otogaz): 10.63 TL

ANKARA
Benzin: 20.71 TL
Motorin: 20.05 TL
LPG (Otogaz): 10.64 TL

İZMİR
Benzin: 20.69 TL
Motorin: 20.13 TL
LPG (Otogaz): 10.39 TL

BENZİN

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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

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