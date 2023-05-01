SON DAKİKA | Motorin fiyatları bir kez daha gerileyecek! Benzinden sonra akaryakıta yeni indirim: Salı gecesi değişiyor… (1 Mayıs Pazartesi güncel mazot-benzin fiyatı)

Son dakika: Mazot-benzin fiyatı zam ve indirim haberleri ile vatandaşın gündeminde kalmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz hafta benzin litre fiyatı için indirim yapılmıştı. Benzin indiriminin ardından “Motorine zam, indirim var mı?” sorusu da araç sahipleri tarafından merak edilirken son dakika haberi geldi. İşte il il akaryakıt pompa fiyatları…

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Ramazan Bayramı’nın ilk günü 91 kuruş ve 4 gün sonrasında ise 47 kuruş indirim yapılan motorin litre fiyatları için bir yeni indirim daha gözüktü. Son dakika bilgisine göre, mazot fiyatı için 3 Mayıs Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 59 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.

İndirim sonrası motorin litre fiyatları ortalama olarak İstanbul’da 19,11, Ankara’da 19,46 TL ve İzmir’de ise 19,54 TL’den satılacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (1 MAYIS 2023 PAZARTESİ)

İSTANBUL

Benzin: 20.35 TL

Motorin: 19.70 TL

LPG (Otogaz): 10.63 TL

ANKARA

Benzin: 20.71 TL

Motorin: 20.05 TL

LPG (Otogaz): 10.64 TL

İZMİR

Benzin: 20.69 TL

Motorin: 20.13 TL

LPG (Otogaz): 10.39 TL





