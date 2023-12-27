Son dakika: Net brüt asgari ücret rakamı açıklandı: İşverene maliyet ortaya çıktı! İşte milyonlarca kişinin merak ettiği rakamlar

Asgari ücrete Ocak zammı kapsamında Aralık ayı boyunca devam eden çalışmalar bugün nihayete erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beklenmedik bir karar ile Kabine Toplantısı’nı iptal etti. Erdoğan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile yaklaşık 1,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Bakanlık binasında yeni asgari ücret zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Buna göre; yeni asgari ücret miktarı yüzde 49 artışla net 17.002 lira oldu.

YENİ ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ 23.502 LİRA

Böylece 2024 yılında asgari ücretin işverene maliyeti 7.741 lira artarak 23.502 liraya yükseleceği hesaplandı.







