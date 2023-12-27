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Son dakika: Net brüt asgari ücret rakamı açıklandı: İşverene maliyet ortaya çıktı! İşte milyonlarca kişinin merak ettiği rakamlar

27.12.2023 20:23 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi… Net asgari ücret 2024 yılı için 17.002 TL oldu. Milyonların beklediği açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kameraların karşısına geçerek yaptı. Yüzde 49 zam yapılan 2024 asgari ücret zammı sonrasında yeni asgari ücretin işverene maliyeti de ortaya çıktı. Asgari ücrete zam ile 15.761 bin lira olan maliyet 23.502 liraya yükseldiği hesaplandı. 2023’e göre fark ise 7.741 TL oldu.

Son dakika: Net brüt asgari ücret rakamı açıklandı: İşverene maliyet ortaya çıktı! İşte milyonlarca kişinin merak ettiği rakamlar

Asgari ücrete Ocak zammı kapsamında Aralık ayı boyunca devam eden çalışmalar bugün nihayete erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beklenmedik bir karar ile Kabine Toplantısı’nı iptal etti. Erdoğan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile yaklaşık 1,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Asgari ücret zammı belli oldu! Bakan Işıkhan açıkladı Asgari ücret zammı belli oldu! Bakan Işıkhan açıkladı

Görüşmenin ardından Bakanlık binasında yeni asgari ücret zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Buna göre; yeni asgari ücret miktarı yüzde 49 artışla net 17.002 lira oldu.

ASGARİ (1)

YENİ ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ 23.502 LİRA

Böylece 2024 yılında asgari ücretin işverene maliyeti 7.741 lira artarak 23.502 liraya yükseleceği hesaplandı.


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