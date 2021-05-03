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Son Dakika: Nisan ayı ihracat rakamları belli oldu!

03.05.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Muş, ihracat rakamlarına ilişkin açıklama yaparak, "Tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik" dedi.

Son Dakika: Nisan ayı ihracat rakamları belli oldu!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamasında, " Nisan ayında da ihracattaki güçlü performansımız devam etmiş, ihracatımız yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu değer ile tüm zamanların en yüksek Nisan ayı ihracat rakamını ve ayrıca tüm yılların ikinci en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik." dedi.

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Bakan Muş, "Nisanda ihracatımız yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamıdır." dedi.

"Pandemi öncesi 2019 ile karşılaştırıldığında ihracatımız, nisanda yüzde 22,3 arttı. İhracatımız pandemi öncesi seviyelerin de üzerinde tutundu." ifadesini kullanan Bakan Muş, "İthalatımız nisanda, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 61,4 artarak 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşti." bilgisini verdi.

Bakan Muş, "Nisan ayı dış ticaret açığımız, 2020 Nisan ayına göre yüzde 31,9 azalarak 4,6 milyar dolardan 3,1 milyar dolara geriledi." diyerek, "İhracatın ithalatı karşılama oranı, nisanda 19,5 puan artışla yüzde 85,7’ye yükselirken, enerji ithalatı hariç yüzde 97,7 oldu." şeklinde konuştu.

"Yeni dönemde memleketimizin her köşesini ziyaret edecek, sizlerin sorunlarıyla ilgili istişare süreçlerini daha da yoğunlaştıracağız. Üreticilerimizin tesislerini tek tek gezerek, aksayan noktaları yerinde tespit edeceğiz. Hiçbir vatandaşımızın derdine kayıtsız kalmayacağız." ifadesini kullanan Bakan Muş, "2021 sonu Orta Vadeli Program hedefimiz olan 184 milyar dolar ihracat düzeyini aşmaya bir adım daha yaklaştık. Yıllıklandırılmış ihracatımızla bu hedefi aşmış bulunuyoruz." dedi.

Bakan Muş, "Artık yıllık ihracatımızı 200 milyar dolar seviyesinin üzerine taşımayı konuşma zamanı gelmiştir." ifadesini kullandı.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEĞİ"

TİM Başkanı Gülle ise açıklama yaparak, "Nisan ayı Cumhuriyet tarihinde en yüksek ihracat gerçekleştirdiğimiz ikinci ay oldu." dedi.

Kaynak: AA

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Mehmet Muş
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
ithalattır o, yanlışınız var
YALANNNN
o dolar kuruyla alakalıdır :)

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