SON DAKİKA | Parasal sıkılaşma süreci başladı! Faiz kararı sonrası Bankalar Birliği duyurdu! Merkez Bankası Başkanı'yla bir araya gelmişlerdi...

Son dakika: Seçimlerin ardından hem Hazine ve Maliye Bakanının hem de Merkez Bankası başkanının değişmesiyle ekonomide yeni dönemin yol haritasında atılacak adımlar dikkatle izleniyor. Bu kapsamda alınan kritik kararlardan biri de geçtiğimiz günlerde açıklanan faizin yükseltilmesi oldu.

İLK TOPLANTIDAKİ 'FAİZ' KARARI PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltildi. Piyasalarda hareketliliğe neden olan kararın ardından, Merkez Bankası Başkanı Erkan banka yöneticileriyle bir araya geldi.

Ataşehir’deki İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantı 16.00 sıralarında başladı.

ERKAN: "FİYAT İSTİKRARI, FİNANSAL İSTİKRAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, toplantının ardından açıklama yaptı.

Erkan, "Bankacılık sektörümüzle bir araya geldik çok verimli bir görüşme oldu. Bize sorunlarını ve makro ihtiyati çerçeveyi sadeleştirme sürecindeki taleplerini belirttiler. Şundan eminim ki hükümetimizin belirlediği ekonomik hedefler doğrultusunda enflasyonla mücadele etmek için tüm ekonomik birimlerimiz kollarını sıvamıştır ve bunu istikrarlı ve kararlı bir şekilde hedefe yönelik bir şekilde yapacağımızdan eminim. Bunun için de fiyat istikrarı finansal istikrar için çok önemli. Hem fiyat istikrarı hem de finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz" dedi.

BANKALAR BİRLİĞİ: PARASAL SIKILAŞMA SÜRECİ BAŞLADI

Görüşmeyle ilgili bir açıklama da Bankalar Birliği'nden geldi. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'la yapılan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"TCMB Başkanı Sayın Erkan, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi için parasal sıkılaştırma sürecine başlanıldığını belirterek, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar tüm ekonomik aktörlerin üzerine düşen görevleri yerine getirme konusunda kararlı bir duruş sergileyeceklerinden emin olduğunu ifade etmiştir"

(DHA)

