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Son dakika: Petrol, dolar, altın fiyatları ne kadar oldu? Rusya Ukrayna'ya resmen girdi! Dolar 14 lirayı geçti, altın 14 ayın zirvesinde

24.02.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın, dolar ve petrol fiyatları ile ilgili son dakika verileri takip edilmeye başlandı. Rusya'nın Ukrayna’ya operasyon başlatmasının ardından piyasalar hareketlendi. Ons altın 14 ayın en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL kuru 14 lirayı geçti, gram altın ise 880 liraya yaklaştı. Brent petrol ise 100 doları geçti. 24 Şubat Perşembe günü, “Altın fiyatları bugün ne kadar,kaç TL? Dolar kaç TL?” sorularını araştırılmaya başlandı. İşte gram piyasalarda son dakika gelişmeleri..

Son dakika: Altın, dolar ve petrol fiyatları Rusya'nın Ukrayna'ya resmen operasyon başlatmasıyla hareketlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, orduya Ukrayna'nın Donbass bölgesinde özel operasyon yetkisi verdiğini duyurdu. Putin, Ukraynalı askerlere derhal silahlarını bırakarak evlerine dönmeleri çağrısı yaptı. Putin, kan dökülmesinin sorumlusunun Ukrayna rejimi olacağını bildirdi.

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Rus devlet televizyonunda konuşan Putin, Ukrayna'dan kaynaklanan tehditler karşısında Rusya'nın kendisini savunmaktan başka çaresi kalmadığını savundu. Putin, gerçekleştirmekte oldukları operasyona dışarıdan müdahale olması durumunda hemen yakın vereceklerini belirtirken, Ukrayna'yı silahsızlandırmaya ve nazi etkisinden arındırmaya çalışacaklarını öne sürdü.

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KIEV’DEN PATLAMA SESLERİ

Putin, Donbass bölgesinde özel operasyon emri verdiğini söylese de Ukrayna'nın başkenti Kiev'den patlama ve silah sesleri geldiği bildiriliyor. Kiev Havaalanı bölgesinden silah sesleri gelirken, kentin dış kesimlerinden de topçu ateşi sesleri duyulduğu aktarılıyor.

Kiev'in yanı sıra Kharkiv ve başka Ukrayna kentlerinden de patlama haberleri geliyor.

BİDEN'DAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden, "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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ONS ALTIN

Rusya ile Ukrayna arasında sıcak bir çatışma güvenli liman olarak görülen altına talebi artırıyor. Hafta başında bir yılın zirvesini gören ons altın fiyatı dün ılımlı bir havaya bürünerek 1895 dolar seviyelerine geri dönmüştü. Ancak Rusya’nın resmen işgali başlatmasıyla ons altın fiyatı uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 1.949,11 dolar seviyesini gördü ve son 14 ayın zirvesine çıktı. 1.949 dolar ile 4 Ocak 2021'deb bu yana görülen en yüksek seviyi gören altın fiyatları sonrasında 1.940 dolardan işlem görüyor. Spot altında düne göre yükseliş yüzde 1,5 civarında.

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GRAM ALTIN

Gram altın dün güne 843 liradan başlamasının ardından 841 lira ile kapanış göstermişti. Küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip eden altının gram fiyatı bu sabah ise yüzde 4,6 değer kazanarak 880 liraya yaklaştı.

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Serbest piyasada altın fiyatları

Çeyrek altın: 1.415 lira
Cumhuriyet altını: 5 bin 800 lira
Yarım altın: 2 bin 860 lira
Reşat altın: 5 bin 640 lira

PETROL FİYATI REKOR KIRDI

Rusya ile Ukrayna arasındaki krize ilişkin gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş de devam etti.Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak 2014'ten bu yana ilk kez 100 doları gördü. Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 3'ün üzerinde artarak 95,5 dolara yükseldi.

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DOLAR 14 LİRAYI GEÇTİ

Dolar/TL kuru ise hafta başında 20 Aralık akşamından sonra ilk kez 14 lira sınırına yaklaşarak 13,90'ı görmüştü. Kur dün 13,82 liradan günü kapatırken bu sabaha 13,81 liradan başladı. Dolar/TL kuru 14 lirayı geçti.

Euro, ABD Doları karşısında 1,12648 ile 3 Şubat'tan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. ABD 10 yıl vadeli Hazine kâğıdı getirileri de yüzde 1,896 seviyesine çekildi.

RUBLE TARİHİ DİPTE

Rus Rublesi, ABD Doları karşısında yüzde 5,77 değer kaybederek tarihinin en düşük seviyesi olan 86,1198'e geriledi

SALDIRI KÜRESEL HİSSE SENEDİ PİYASALARINI VURDU

Asya borsalarında da sert satışlar yaşanıyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 3'ün zerinde Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2,4 geriledi. ABD vadeli kontratlarında da yüzde 2,5 civarı eksiler yaşanıyor.

Şu sıralarda ABD ve Avrupa vadeli endeksleri de ekside. Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi 669 puan, yüzde 2,02, S&P 500 vadeli endeksi 85,6 puan, yüzde 2,03 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi 341,75 puan, yüzde 2,55 ekside.

Avrupa'da da FTSE 100 vadeli endeksi yüzde 2,26 , FDAX yüzde 3,83ve Eurostoxx 50 vadeli endeksi yüzde 3,64 aşağıdalar.

RUS BORSASI DURDURULDU

Rus borsasındaki ve rublesindeki değer kayıpları nedeniyle tüm piyasalarda işlemler durduruldu. Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, tüm piyasalardaki işlemlerin bir sonraki uyarıya kadar durdurulduğu belirtildi.

Moskova Borsası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından yüzde 11 değer kaybetmişti. Dolar/ruble paritesi de yüzde 7’ye yakın artışla 87 seviyesine kadar yükselmişti.


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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Olsun be bizim Allahımız var
Çok şükür var ama bunda bile kinayeli konuşuyorsun
iş dünya savaşına dönmez umarım
dolar 20 lira olacak bu gidişat hayra alamet değil..

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