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Son dakika: Petrol fiyatları düşecek mi? Uzman isim rakam vererek duyurdu

26.09.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan Brent petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor. Petrolde Rusya-Ukrayna savaşı sonrası 140 dolara yaklaşarak rekor kıran fiyatlar 85 dolara kadar düştü. Vatandaşlar, 'Petrol fiyatları düşecek mi?' sorusuyla beraber petrol fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıyacağı araştırmaya başladı. Öte yandan petrol fiyatlarıyla ilgili Enerji Uzmanı Ali Arif Aktürk'ten dikkat çeken açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Petrol fiyatları düşecek mi? Uzman isim rakam vererek duyurdu

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Petrol, 100 doların altına gerileyerek petrol 85 dolara düştü. Brent petrolün varil fiyatı en son 25 Ocak'ta 86 dolar seviyelerinden işlem görmüştü. Fiyatlardaki düşüşte, ekonomik resesyon endişelerinin talebin düşeceği beklentisine yol açması ve değeri artan dolar etkili oldu. 'Petrol fiyatları düşecek mi?' sorusunu araştıran vatandaşlara uzman isimden dikkat çeken açıklama geldi.

Habertürk'e konuşan Enerji Uzmanı Ali Arif Aktürk, benzin fiyatlarıyla ilgili yorumlarda bulundu.

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PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ DEVEM EDECEK Mİ?

Fed'in faiz kararıyla birlikte petrol fiyatlarına düşüşü beklediğini belirten Aktürk, 90 doların altını göreceğini beklediğini bu kadar düşeceğini beklemediğini belirtti. Durgunluğun petrol fiyatlarının panzehiri olduğunun altını çizerek bu düşüşün küresel anlamda durgunluğun (resesyonun) ayak sesleri olduğunu söyledi. Yükselen dolarla birlikte petrolün ters oranlı olduğunu söyleyerek petrol fiyatlarına buradan da baskı olduğunu belirtti.

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Aktürk, bununla beraber Avrupa'da kapanan enerji tesisleri keza düşen euro ile petrol fiyatlarında düşüşün devam edeceğini söyledi. Petrol fiyatlarını iki unsurun yükselteceğini belirtti. Bunlardan birinci İran'ın daha fazla karışması haline (keza ben bunun olacağını düşünmüyorum).

Aktürk, 'İkinci olarakta Rus petrolüne fiziki olarak engel konulursa. Şuanda Rus petrolü yaptırımları devam ediyor olsa da özellikle Yunan tankerleriyle Karadeniz üzerinden Asya'ya, Türkiye'ye Akdeniz havzasına satılıyor.' dedi.

Doların, euro ve pound'a karşı değer kazanmasıyla birlikte petrol fiyatlarının yıl sonuna kadar 75 dolara kadar düşeceğini öngördü.

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İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN (MAZOT) FİYATLARI


Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23,06 TL
LPG: 10,62

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?


Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23,20 TL
LPG: 10,94 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?


Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23,21 TL
LPG: 10,74 TL

Not: Akaryakıt fiyatları dağıtım şirketlerine göre değişebiliyor.


AKARYAKIT

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Akaryakıt dolar
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