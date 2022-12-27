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Son dakika: Putin'den petrol hamlesi! Kararname imzaladı, satışı yasakladı

27.12.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir hamle geldi. Rus lider Putin, imzaladığı kararnameyle, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışını yasakladı. Petrol sevkiyatına yönelik yasağın 1 Şubat 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Putin'den petrol hamlesi! Kararname imzaladı, satışı yasakladı

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklandı.

Putin’in imzaladığı kararnameyle Batılı ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasına yönelik karşı yaptırım kararı alındı.

Peş peşe duyurdular: Putin'den petrol hamlesi! Peş peşe duyurdular: Putin'den petrol hamlesi!

Tavan fiyat uygulamasına katılan şahıs ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satışını yasaklayan kararnameye göre, Rus petrolü alanların sözleşmede tavan fiyat veya alternatif bir tavan fiyat mekanizması kullanmaları halinde sevkiyat gerçekleştirilmeyecek.

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1 Şubat 2023'te yürürlüğe girecek

Petrol sevkiyatına yönelik yasağın 1 Şubat 2023 itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtilen kararnamede, tavan fiyat uygulayanlara petrol sevkiyatının yalnızca Putin’in özel izniyle gerçekleştirebileceği vurgulandı.

Kararnameye göre, petrol ürünleri sevkiyatına yönelik yasak ise Rus hükümetinin belirleyeceği tarihte yürürlüğe girecek.

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NE OLMUŞTU?

Avrupa Birliği ülkeleri 2 Aralık’ta, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 23 Aralık’ta yaptığı açıklamada, tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satmayacaklarını, gerekirse petrol üretimlerini yüzde 5 ila 7 seviyesinde azaltabileceklerini söylemişti. (AA)

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Petrol putin

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