SON DAKİKA: Rekora koşuyor %200'ü geçecek! Depoyu fullemek artık çok zor... Benzin ve motorine bir zam daha

Son dakika haberi: Son dönemde brent petrolün artmasıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında artışlar yaşanıyor. Bu gece yine akaryakıt fiyatlarına zam bekleniyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 22 kuruş, motorine ise 1 lira 49 kuruş zam bekleniyor. İşte 1 Haziran güncel benzin fiyatları...
Bu gece gelecek zammın ardından benzin ve motorin fiyatları 26 TL'yi de aşacak. Benzine 1 lira 22 kuruş motorine ise 1 lira 49 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Hem dünyada brent petrol fiyatının artması hem de dövizdeki hareketliliklerin sonucunda güncelleme bekleniyor.
Son zamdan önce yapılan araştırmaya göre benzine son 7 ayda yüzde 197, motorine ise yüzde 187 zam gelmişti. Bununla birlikte bu gece gelecek zammın ardından en ucuz benzin - motorin litre fiyatı 26 TL'yi de aşacak.
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