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SON DAKİKA: Rekora koşuyor %200'ü geçecek! Depoyu fullemek artık çok zor... Benzin ve motorine bir zam daha

01.06.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin fiyatlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Güncel benzin fiyatları ne kadar oldu? Yedi ayda %197 zamlanan benzine yeni bir güncelleme daha geliyor. Aynı şekilde motorin fiyatlarında da artış bekleniyor. Zamlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. İstanbul'da benzinin litre fiyatının 26 liranın üstüne çıkması bekleniyor.

Son dakika haberi: Son dönemde brent petrolün artmasıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında artışlar yaşanıyor. Bu gece yine akaryakıt fiyatlarına zam bekleniyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 22 kuruş, motorine ise 1 lira 49 kuruş zam bekleniyor. İşte 1 Haziran güncel benzin fiyatları...

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SON DAKİKA: BENZİN VE MOTORİNE YENİDEN ZAM GELİYOR! 26 TL'Yİ AŞACAK

Bu gece gelecek zammın ardından benzin ve motorin fiyatları 26 TL'yi de aşacak. Benzine 1 lira 22 kuruş motorine ise 1 lira 49 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Hem dünyada brent petrol fiyatının artması hem de dövizdeki hareketliliklerin sonucunda güncelleme bekleniyor.

Son dakika: Bütün vatandaşları ilgilendiriyor! Elektrik ve doğal gaza zam geldi! EPDK ve BOTAŞ açıkladı Bütün vatandaşları ilgilendiriyor! Elektrik ve doğal gaza zam geldi! EPDK ve BOTAŞ açıkladı

AKARYAKIT ZAMMI BU GECE YANSIYACAK

Son zamdan önce yapılan araştırmaya göre benzine son 7 ayda yüzde 197, motorine ise yüzde 187 zam gelmişti. Bununla birlikte bu gece gelecek zammın ardından en ucuz benzin - motorin litre fiyatı 26 TL'yi de aşacak.

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