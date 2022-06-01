SON DAKİKA: Rekora koşuyor %200'ü geçecek! Depoyu fullemek artık çok zor... Benzin ve motorine bir zam daha

Son dakika haberi: Son dönemde brent petrolün artmasıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında artışlar yaşanıyor. Bu gece yine akaryakıt fiyatlarına zam bekleniyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 22 kuruş, motorine ise 1 lira 49 kuruş zam bekleniyor. İşte 1 Haziran güncel benzin fiyatları...

SON DAKİKA: BENZİN VE MOTORİNE YENİDEN ZAM GELİYOR! 26 TL'Yİ AŞACAK

Bu gece gelecek zammın ardından benzin ve motorin fiyatları 26 TL'yi de aşacak. Benzine 1 lira 22 kuruş motorine ise 1 lira 49 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Hem dünyada brent petrol fiyatının artması hem de dövizdeki hareketliliklerin sonucunda güncelleme bekleniyor.

AKARYAKIT ZAMMI BU GECE YANSIYACAK

Son zamdan önce yapılan araştırmaya göre benzine son 7 ayda yüzde 197, motorine ise yüzde 187 zam gelmişti. Bununla birlikte bu gece gelecek zammın ardından en ucuz benzin - motorin litre fiyatı 26 TL'yi de aşacak.

