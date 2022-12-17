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Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat hesaplarında süre 1 yıl uzatıldı

17.12.2022 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, 'Kur Korumalı Mevduat' (KKM) hesaplarıyla ilgili Resmi Gazete'de, 'Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Karar' yayımlandı. Karara göre, vatandaşlar, kur korumalı Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesaplarını, 31 Aralık 2023 tarihine kadar açılabilecek. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat hesaplarında süre 1 yıl uzatıldı

Son dakika haberi... 'Kur Korumalı Mevduat' (KKM) hesaplarıyla ilgili 'Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Karar' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kur korumalı Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesapları, 31 Aralık 2023'e kadar açılabilecek.

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BAKAN NEBATİ'DEN KKM AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, 'Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları' (KKM) maliyetinin giderek azaldığına dikkat çekerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ocak-Ekim döneminde KKM'ye bütçeden 91,6 milyar TL harcama yapılırken, kurdaki istikrar ile Kasım ve Aralık'ta şu ana kadar bütçeden herhangi bir aktarım yapılmamıştır."

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Kur Korumalı Mevduat

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