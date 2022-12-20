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  4. SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı çalışanlarına promosyon ödemesi ne kadar? Merak edilen rakam belli oldu, sağlık çalışanlarına...

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı çalışanlarına promosyon ödemesi ne kadar? Merak edilen rakam belli oldu, sağlık çalışanlarına...

20.12.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Sağlık Bakanlığı çalışanlarının merakla beklediği promosyon haberi geldi. Binlerce Sağlık Bakanlığı çalışanını ilgilendiren promosyon tutarıyla ilgili merak edilen rakam belli oldu. Son gelen bilgiye göre Sağlık Bakanlığı çalışanlarına ödenecek promosyon tutarı 29 bin lira belirlendi. Personelin maaş miktarına bakılmaksızın yapılacak 29 bin lira promosyon tutarının 27 bin lirası peşin ödenecek. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı çalışanlarına promosyon ödemesi ne kadar? Merak edilen rakam belli oldu, sağlık çalışanlarına...

'Sağlık Bakanlığı personeline ne kadar promosyon ödemesi yapılacak?' sorusu yanıt buldu. Sağlık Bakanlığı çalışanlarına promosyon ödemesiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Varılan anlaşma kapsamında Sağlık Bakanlığı çalışanlarına toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. İşte son dakika haberinin detayları...

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SON DAKİKA | SAĞLIK BAKANLIĞI ÇALIŞANLARINA ÖDENECEK PROMOSYON MİKTARI BELLİ OLDU

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı.

27 BİN TL'Sİ PEŞİN ÖDENECEK

Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.

Kaynak: AA

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Promosyon Sağlık Bakanlığı

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