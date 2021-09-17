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  4. Son Dakika: Selden zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi

Son Dakika: Selden zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi

17.09.2021 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu, Sinop, Bartın'daki sel felaketinden zarar görenlerin ağustos, eylül, ekim ayı elektrik faturaları 3 ay ertelendi.

Son Dakika: Selden zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi

Konut, iş yeri ve tarımsal üretim elektrik aboneleri erteleme için 15 Ekim'e kadar başvuracaklar.

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Sinop Bartın
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