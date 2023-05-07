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SON DAKİKA | SGK duyurdu: 9 Mayıs'ta ödenecek! Nisan ayında işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan...

07.05.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: SGK'dan Sosyal Güvenlik Kurumu, nisan ayında emekli olanlarla ilgili flaş 'bayram ikramiyesi' açıklaması! SGK o tarihi açıkladı. SGK yaptığı açıklamayla, Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 9 Mayıs 2023 tarihinde ödeneceğini duyurdu.

SON DAKİKA | SGK duyurdu: 9 Mayıs'ta ödenecek! Nisan ayında işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan...

Son dakika haberi: Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli maaşı bağlama işlemi Nisan ayında bitenlerle ilgili önemli bir açıklama geldi. Buna göre, bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

"9 MAYIS 2023 TARİHİNDE ÖDENECEK"

SGK'dan yapılan açıklamada "Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödenmektedir. 2023 yılı Mart ayı öncesinde gelir ve aylık almakta olanlar ile Mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan 2023 tarih aralığında ödenmiştir. Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 9 Mayıs 2023 tarihinde ödenecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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