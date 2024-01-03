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SON DAKİKA: Tabana asgari ücret, tavana memur zammı! Kıdem tazminatı 2024 için belli oldu: İşte emekli olacak, işten ayrılacak herkesi ilgilendiren rakamlar

03.01.2024 10:31 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Kıdem tazminatı tavan ücreti 2024 yılı tarifesi belli oldu. Asgari ücret ile zamlanan kıdem tazminatı tabanı 20.002 TL olmuştu. Bugün tavan ücret de değişti. Peki, 2024 Ocak zammı sonrası yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL? İşte emeklilik bekleyen işten ayrılmayı düşünen herkes için yeni rakamlar…

SON DAKİKA: Tabana asgari ücret, tavana memur zammı! Kıdem tazminatı 2024 için belli oldu: İşte emekli olacak, işten ayrılacak herkesi ilgilendiren rakamlar

Son dakika haberi… Memur zammı oranı belli oldu. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Memur maaşları yüzde 49,25 arttı. Memur zammı oranı bir kalemi daha yukarı taşıdı. İşçisi, işvereni herkesi yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavan ve taban ücretleri Ocak 2024 zammı sonrası ortaya çıktı.

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İŞTE YENİ KIDEM TAZMİNATI RAKAMI

Kıdem tazminatı tavanı memur zammı ile netleşti. Burada gerçekleşen 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 49,25 artış kesinleşirken yeni kıdem tazminatı tavanı 23.489 liradan 35.057 liraya yükseldi.

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YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU, TABAN DEĞİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre, net asgari ücret 17.002 TL oldu. Asgari ücrete gelen yüzde 49’luk artış ile kıdem tazminatı tabanı 13.414’den 20.002 TL’ye yükseldi.


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Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı
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