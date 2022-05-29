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  4. SON DAKİKA | Temmuz zammı (ek zam) için gözler Cuma gününe çevrildi! 'Emekli ve memur maaşı 2022 ne kadar olacak?' sorusunun yanıtı belli oluyor

SON DAKİKA | Temmuz zammı (ek zam) için gözler Cuma gününe çevrildi! 'Emekli ve memur maaşı 2022 ne kadar olacak?' sorusunun yanıtı belli oluyor

29.05.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Memur ve emekli zam haberine kilitlendi. Temmuz ayında yapılacak ek zam için geri sayım sürerken Nisan ayı enflasyon oranıyla birlikte emekli maaşları için yüzde 31,71, memur maaşları için yüzde 31,2'lik zam kesinleşti. Gözler Cuma günü TÜİK'in açıklayacağı Mayıs ayı enflasyon rakamlarına çevrilirken, Haziran ayı enflasyon beklentisi anketi de Merkez Bankası tarafından duyuruldu. Peki Temmuz zammıyla birlikte emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA | Temmuz zammı (ek zam) için gözler Cuma gününe çevrildi! 'Emekli ve memur maaşı 2022 ne kadar olacak?' sorusunun yanıtı belli oluyor

Son dakika: Temmuz zammı (ek zam) için geri sayım sürüyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memur maaşları için 4 aylık zam oranı emekli için yüzde 31,71, memur için yüzde 31,21 olarak kesinleşti. Gözler şimdi TÜİK'in Cuma günü açıklayacağı Mayıs ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Açıklanacak son rakamlar sonrası memur ve emeklinin alacağı 5 aylık enflasyon farkı belli olacak. Öte yandan Merkez Bankası da Haziran ayı enflasyon beklentisi anketini açıkladı. Tüm bu gelişmelerin arından vatandaşlar "En düşük emekli ve memur maaşı Temmuz zammı ile ne kadar olacak? 4 aylık emekli zammı ve memur enflasyon farkı ne oldu? Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi ne? 5 aylık emekli zammı ve memur enflasyon farkı ne olacak? 6 aylık enflasyon beklentisi ile emekli ve memur maaşları ne olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte emekli ve memur Temmuz zammı ve yeni maaş hesaplamaları için tüm detaylar...

SON DAKİKA | EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ZAMMI 2022 NE KADAR OLACAK?

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak ve milyonlarca kişinin gelirini direkt etkileyecek enflasyon verileri açıklanmaya devam ederken, enflasyon beklentisi ve tahminleri de netleşiyor. Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlarını duyurdu. Buna göre Mayıs 2022 enflasyon beklentisi yüzde 3,97, Haziran ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 2,97 olarak kayıtlara geçti.

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EMEKLİ ZAMMI NASIL NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de emekli zammı Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, Ocak ayında bir geçmiş dönemdeki Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, Temmuz ayında ise Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor.

MEMUR ZAMMI İÇİN ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANI ETKİLİ OLUYOR

Memur ve memur emeklileri ise; her yıl 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı alıyor.

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4 AYLIK EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ENFLASYON FARKI NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TÜFE endeksinin Nisan ayı ile birlikte 904,79'a yükseldiğini açıkladı. Bu durumda 4 aylık enflasyon oranını yüzde 31,71 olarak göze çarptı.

4 AYLIK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 31,71 OLARAK KESİNLEŞTİ

Bu rakam 4 aylık emekli zammı olarak netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için enflasyon oranının direkt belirleyici olması sebebiyle, 4 aylık enflasyon oranı ile şimdiden 31,71 zam oranı kesinleşti.

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Yani bundan sonraki aylarda enflasyon oranı sıfır çıksa bile yüzde 31,71 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için belirleyici olacak. Mayıs ve Haziran enflasyon oranının duyurulması sonrası bu zam oranı daha da artacak.

Açıklanan Nisan ayı enflasyon oranı ile Ocak 2022'de yüzde 7,5 toplu sözleşme zammı alan memurlar için 4 aylık enflasyon farkı da kesinleşti. Temmuz 2021'de belirlenen toplu sözleşmeye göre; memur ve memur emeklisi Temmuz 2022'de yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak.

4 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI+TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 31,21 OLDU

Tüm bunlarla beraber 4 aylık enflasyon farkı yüzde 24,21 olurken, buna yüzde 7 toplu sözleşme zammı ilave edilince memur zammı da yüzde 31,21 oldu.

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MERKEZ BANKASI MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI BELLİ OLDU

Merkez Bankası enflasyon beklentisi belli oldu. Mayıs Ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre, Mayıs ayı beklenen enflasyon oranı yüzde 3,97 olarak göze çarparken, Haziran ayı için bu rakam yüzde 2,97 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK TÜFE MAYIS 2022 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs 2022 enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da son dakika olarak açıklanacak.

Bu enflasyon oranı emekli ve memur Temmuz zammı için önem arz etmesinin yanında ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren, 'Haziran ayı kira artış oranı' için de belirleyici olacak.

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5 AYLIK EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ENFLASYON FARKI BEKLENTİSİ

4 aylık enflasyon oranı yüzde 31,71 olarak kesinleşmişti. Eğer Merkez Bankası'nın anketine göre Mayıs ayı enflasyon oranı gerçekleşirse, 5 aylık enflasyon yüzde 36,95, memur enflasyon farkı da yüzde 29,45 olacak.

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi gerçekleşmesi durumunda, TÜFE endeksi 968,65'e yükselecek. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranı yüzde 41 olacak.

Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı+toplu sözleşme zammı hesabına göre yüzde 40,5 zam alacak.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN İKİLİ HESAP!

Emekli ve memur Temmuz zammı için artık son aya girilecekken, yapılacak olan zamlara ek olarak sosyal refah düzenlemesi gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hem emekli hem de memurlar için sosyal refah düzenlemeleri ile beraber ek zamların gündemde olduğunun sinyalini verdi.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Eğer beklentilere göre yüzde 41'lik 6 aylık enflasyon ve Ocak ayındaki gibi memur ve memur emeklisine yüzde 2,5'luk ek zam gerçekleşirse; SSK Bağ-Kur emeklisi yüzde 41, memur ve memur emeklisi yüzde 40,5 veya ek zamlı olarak yüzde 43 zam alacak.

Bu hesaba göre;

En düşük maaş memurlarda 6.429 TL'den 9.033 TL'ye; ek zamlı olursa 9.193 TL'ye

En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4.289 TL'den 6.026 TL'ye; ek zamlı olursa 6.133 TL'ye

Esnafta 2.948 TL'den 4.156 TL'ye,

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bu rakam 3.292 TL'den 4.641 TL'ye çıkacak.

NOT: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek zammın seyyanen olması gündemde yer alıyor.

TEMMUZ 2022 MEMUR MAAŞLARI İÇİN MERAK EDİLEN 3'LÜ HESAP!

Memur maaşları için 5 aylık ve 6 aylık beklenen enflasyon oranı ile ek zamlı hesaplamaları yaptık:

5 aylık beklenen enflasyon rakamları ile (Yüzde 36,45)

Merkez Bankası anketinden çıkan enflasyon beklentilerine ile 6 aylık hesap (Yüzde 40,5)

2,5 ek zamlı artışla birlikte hesaplanan 6 aylık Temmuz zammı hesabı (Yüzde 43)

Tazminat alabilirsiniz! Çoğu araç sahibi bundan haberdar değilTazminat alabilirsiniz! Çoğu araç sahibi bundan haberdar değil

İşte en çok merak edilen meslek meslek maaş hesapları:

UNVAN - OCAK MAAŞLARI (TL) - 5 AYLIK (TL) - 6 AYLIK (TL) - YÜZDE 2,5 EK ZAMLI TEMMUZ MAAŞLARI

GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 29105 - 29969 - 30502
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu) 1/4 - 11188 - 15266 - 15719 - 15999
MEMUR (Lisans mezunu) 9/1 - 6854 - 9352 - 9630 - 9801

ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 11827 - 12179 - 12395
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 26621 - 27412 - 27899
BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15231 - 15683 - 15962
POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13244 - 13637 - 13880

UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 18164 - 18703 - 19036
HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 8351 - 11395 - 11733 - 11942
MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 15610 - 16073 - 16359
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 9732 - 10020 - 10199

PROFESÖR 1/4 - 18369 - 25065 - 25808 - 26268
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 14749 - 15187 - 15457
VAİZ 1/4 - 9003 - 12285 - 12649 - 12874
AVUKAT 1/4 - 10934 - 14919 - 15362 - 15636
Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk)

NOT: Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN MASADA 3 FORMÜL YER ALIYOR

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı Ocak 2022'de 1.000 TL artışla 1.500'den 2.500 TL'ye yükseldi. Benzer bir artış ihtimali en çok gündemde yer alan formüller arasında yer alıyor.

İşte masadaki 3 formül:

Seyyanen zam yapılabilir.

En düşük emekli maaşı Ocak ayındaki artışa benzer 3.500 TL'ye yükselebilir.
6 aylık enflasyon kadar bir artış olabilir.

Ancak hiçbir durumda enflasyon oranının altında bir artış söz konusu olmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Enflasyon
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