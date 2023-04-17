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  4. SON DAKİKA | Kamuda zam pazarlığı: Toplu iş sözleşmesinde hükümet rakamı yükseltti! 12 bin lira taban ücret ve yüzde 40 zam...

SON DAKİKA | Kamuda zam pazarlığı: Toplu iş sözleşmesinde hükümet rakamı yükseltti! 12 bin lira taban ücret ve yüzde 40 zam...

17.04.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: 700 bin kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hükümetin teklifi belli oldu. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirdi.

SON DAKİKA | Kamuda zam pazarlığı: Toplu iş sözleşmesinde hükümet rakamı yükseltti! 12 bin lira taban ücret ve yüzde 40 zam...

Son dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Geçtiğimiz hafta hükümetin ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve taban aylık için 11 bin 500 lira teklif edildiği bildirilmişti. Ancak gelen son dakika bilgisine göre hükümet zam teklifini yükseltti.

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BAKANLIKTA KAMUDA ZAM GÖRÜŞMESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerini makamında kabul etti.

Basına kapalı yaklaşık 1 saat süren kabulün ardından, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan görüşmeye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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"BAKAN 11 BİN 500 LİRAYI YETERLİ BULMADI"

Taraflar arasında müzakere sürecinin devam ettiğini belirten Atalay, şöyle konuştu:

"Kamu işvereni adına TÜHİS'in (Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) önceki hafta yaptığı teklif, taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay yüzde 30 zam yapılması şeklindeydi. Aradan iki haftaya yakın süre geçti. Bugün TÜRK-İŞ'te kamu koordinasyon kurulunu topladık, Sayın Bakan'ın daveti üzerine de buraya geldik. Sayın Bakan işveren sendikasının verdiği 11 bin 500 lirayı yeterli bulmadığını, 12 bin liraya çektiğini ifade etti. Önceki yüzde 30'luk artışı da yine yeterli bulmayıp yüzde 40'a yükselttiğini bildirdi. Bu, önemli ve güzel bir gelişme ama bu aşamada karar verme durumunda değiliz. Şu anda geldiğimiz noktada yeni teklif 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam düzeyinde. Bayrama yetişmez, imkanı yok ama bayram bitiminde bir neticeye varırız."

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"YÜZDE 40'I BİR GEÇELİM İSTİYORUZ"

Atalay, kamu işçilerinin yarıya yakınının ücretinin taban ücret düzeyinde olduğuna dikkati çekerek, "Taban ücretin 11 bin 500 liradan 12 bin liraya yükseltilmesi iyi ama bunun daha yukarıya çekilmesi lazım. Yüzdelik artışın 30'dan 40'a çıkartılması güzel ama bizim için yeterli değil. Toplumun alım gücüyle ilgili sıkıntısı devam ediyor. Bizim görevimiz, temsil ettiğimiz insanların alım gücünü artırmak. Gayretimiz bu yönde. Bugün gelen teklifi küçümsemiyorum ama yüzde 40'ı bir geçelim istiyoruz" dedi.

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"İNŞALLAH BAYRAM SONU MÜJDEYİ VERİRİZ"

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan da hükümetin yeni teklifinin önemli bir aşama olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Buna rağmen bu teklifi TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ olarak yeteriz bulduk. Sayın Bakan'ın ortaya koyduğu tavrı önemsiyoruz. Bu teklifin, hem sendikalarımızın hem de üyelerimizin beklentilerinin altında kaldığı için kurumlarımız ve Sayın Bakan tarafından tekrar değerlendirilmesini arzu ettik. Biz de teşkilatlarımızı bilgilendireceğiz. Beklentiler büyük. İnşallah bayram sonu müjdeyi veririz diye umut ediyorum."

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(AA)

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Toplu iş sözleşmesi

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