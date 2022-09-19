SON DAKİKA: Ucuz evden sonra sıra onlarda! AK Partinin önemli ismi canlı yayında açıkladı: 'ÖTV ve KDV indirimi...'

ÖTV ve KDV indirimi gelecek mi? Son dakika haberine göre AK Parti kurmaylarından Erkan Kandemir, canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı. Hem bilgisayar, telefon gibi ürünlerdeki ÖTV indirimi planını aktaran Kandemir hem de milyonlarca kişinin beklediği EYT konusundaki son durumu paylaştı.

SON DAKİKA: UCUZ KONUTTAN SONRA UCUZ ARABA UCUZ TELEFON GELİR Mİ?

CNN Türk yayınına katılan AK Parti Genel Başkan yardımcısı Erkan Kandemir; 'Gençlerin bilgisayar ve elektronik alanlarda KDV indirimi beklentisi var. Onlarla ilgili bakanlarımız çalışmaları yürütüyor.' dedi. AK Parti'nin vatandaşın beklentilerine her zaman karşılık verdiğini belirten Kandemir; EYT için de konuştu.

EYT MESAJI DA VERDİ: 'HAKSIZLIK OLMAYACAK'

EYT'nin çok teknik bir konu olduğunu belirten Erkan Kandemir; 'Ne EYT'nin dışında kalanlara bunun bedelini ödetmeliyiz ne de EYT'li arkadaşlarımıza haksızlık yapmalıyız, bunun dengesini tutturmak çok önemli' dedi.

ARABA ALIMINA İLİŞKİN DÜZENLEME OLACAK MI?

'Gençlerin bilgisayar ve elektronik alanlarda KDV indirimi beklentisi var. Onlarla ilgili bakanlarımız çalışmaları yürütüyor.' diyen Kandemir; otomobille ilgili düzenleme ihtimali hakkında yorum yapmadı.

DİKKAT ÇEKEN OY ORANI AÇIKLAMASI!

Erkan Kandemir; AK Parti'nin bu seçimde daha önce girdiği seçimlere nazaran en fazla oyu alacağını iddia etti. 'Cumhurbaşkanlığında en yüksek oyu alacağız, sahanın enerjisini görüyoruz. Millet ile Cumhur arasında fark var. Onların iş birliği var. O iş birliği bir şey sunmuyor'



