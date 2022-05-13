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SON DAKİKA | Vergi muafiyetinde kapsam genişliyor! İşte inşaat sektöründe hareketlilik sağlayacak yeni destek paketi

13.05.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Vergi muafiyeti konusunda milyonları ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Konut, turizm ve imalat sektörlerindeki teslim ve hizmetler KDV'den istisna edilirken, alınan kararlar doğrultusunda yeni adımlar atılması bekleniyor. Ekonomide hareketlenmeyi sağlayacak ve sektörlere nefes aldırmayı aldırmayı planlayan hükümet, yeni destek paketleri hazırlıyor. İşte özellikle inşaat sektöründe hareketlilik sağlaması beklenen yeni ekonomik destek paketinin detayları...

SON DAKİKA | Vergi muafiyetinde kapsam genişliyor! İşte inşaat sektöründe hareketlilik sağlayacak yeni destek paketi

Son dakika: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama tebliğinde önemli değişikliklere gidildi. İmalat sanayi ve turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi işletmelere inşaat işlerine ilişkin hizmet ve mal tesliminde 31 Aralık 2025'e kadar KDV muafiyeti geldi. Getirilen KDV muafiyetini genişletmek isteyen hükümet, yeni destek paketini devreye sokuyor. Buna göre istisna olarak söz konusu vergi muafiyeti inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve benzeri inşa işler için uygulanacak. Yatırım yapanların inşaatta kullanılan mal alımları da bu kapsamda değerlendirilecek.

SON DAKİKA | YENİ KDV DÜZENLEMESİNİ BAKAN NEBATİ DUYURDU

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KDV'de basitleştirme çalışmaları kapsamında hazırlanan taslağı kamuoyu ile paylaştı. KDV iadesinde ilk yöntem değişikliği sektör ayırımı yapılmadan imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılar için gerçekleştirildi.

KDV ÖDEME KOLAYLIĞI 1 MAYIS'TA BAŞLADI

Sabah'ta yer alan habere göre; KDV iadesinde sektör ayırımı yapılmadan imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılara KDV kolaylığı 1 Mayıs'tan itibaren yaşama geçirildi.

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Yapılan düzenlemeyle daha önce ödediği KDV'nin iade edilmesinde sıkıntı yaşayan 1 milyona yakın mükellefin sorunu çözüldü. Gelir İdaresi KDV önceki gün yayınladığı tebliğle işletmeleri destekleyecek yeni bir vergi muafiyeti sağladı. İmalat sanayii ve turizme yönelik teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin 1 Mayıs itibariyle yapılan teslim ve hizmetler KDV'den istisna edildi.

TEŞVİK BELGESİ ZORUNLULUĞU VAR

Bu istisnadan yararlanacak mükelleflerin, imalat sanayii ile turizme yönelik düzenlenmiş bir yatırım teşvik belgesine sahip olması zorunluluğu bulunuyor. Bu belgenin yasanın yürürlük tarihinden önce düzenlenmesi istisna uygulamasında engel teşkil etmiyor.

Ayrıca, inşaat işlerinin yatırım teşvik belgesinde öngörülen yatırıma ilişkin olması, Aralık 2025 tarihini aşmamak kaydıyla öngörülen süre içinde yapılması, yatırım tutarının aşılmaması gerekiyor. İstisna, münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve benzeri inşa işlerini kapsıyor.

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Yatırımı yapanların söz konusu inşaat işlerinde kullanılan mal alımları da bu kapsamda değerlendirilir. Dolayısıyla söz konusu istisna inşaat işlerine ilişkin olmak koşuluyla hem hizmet hem de mal alımlarını kapsıyor.

VERGİ DAİRESİNE BAŞVURULUR

Diğer yandan inşaat işlerine ilişkin alınan makine, araç-gereç ve tefrişatı (yatırım teşvik belgesinde yer alsa dahi) bu istisna kapsamında değerlendirilmiyor.

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İstisnadan yararlanmak isteyen yatırım teşvik belgesi sahibi mükellefler KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesinden istisna belgesi alabilir. Başvuruda bulunan mükellefler tarafından inşaat işlerine ilişkin istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesi, hazırlanan projeye uygun olarak elektronik ortamda sisteme girilir.

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Vergi dairesince gerekli kontroller yapıldıktan sonra şartları sağlayanlara elektronik olarak sisteme girilen mal ve hizmetle sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilir. Aynı satıcıdan yapılan birden fazla mal ve hizmet alımına ilişkin harcamaların proje maliyetinin binde 5'ine kadar olan kısmı tek satır olarak girilebilir.

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