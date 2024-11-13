Son dakika | Yeni asgari ücret tutarı için hükümetten açıklama! Bakan Işıkhan konuştu: Herkesin mutabık kalmasını ümit ediyoruz

Son dakika haberi: Asgari ücret zammı 2025 yılı için bir kez daha güncellenecek. Aşağı yukarı tüm çalışanları ilgilendiren asgari ücret için "Zam ne kadar olacak? 2025 asgari ücrete ne kadar zam gelir?" sorularını yanıt bulmaya yaklaştı. 2024 yılı için asgari ücret tutarı 17 bin 2 TL olarak belirlenmişti. 2025 yılı için zamlı oran, aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkan sonuca göre belli olacak. Son gelen açıklama ise 'uzlaşmaya' işaret etti.

"HERKESİN MUTABIK KALDIĞI BİR TUTAR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.

"YAŞAM STANDARTLARINI İYİLEŞTİRECEK" DEMİŞTİ

Bakan Işıkhan daha önce yine 2025 asgari ücret zammıyla ilgili yaptığı açıklamada "İnşallah çalışanlarımızın alım gücünü korumayı ve artırmayı sağlayacak. Yaşam standartlarını iyileştirecek. Ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri bir ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır