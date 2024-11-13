FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika | Yeni asgari ücret tutarı için hükümetten açıklama! Bakan Işıkhan konuştu: Herkesin mutabık kalmasını ümit ediyoruz

Son dakika | Yeni asgari ücret tutarı için hükümetten açıklama! Bakan Işıkhan konuştu: Herkesin mutabık kalmasını ümit ediyoruz

13.11.2024 10:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonların gözü kulağı yeni asgari ücret zammı oranında. Merak edilen rakamla ilgili hükümetten yeni açıklama geldi. Bakan Işıkhan belirlenecek yeni tutar hakkında ilgili 'uzlaşma' vurgusu yaptı.

Son dakika | Yeni asgari ücret tutarı için hükümetten açıklama! Bakan Işıkhan konuştu: Herkesin mutabık kalmasını ümit ediyoruz

Son dakika haberi: Asgari ücret zammı 2025 yılı için bir kez daha güncellenecek. Aşağı yukarı tüm çalışanları ilgilendiren asgari ücret için "Zam ne kadar olacak? 2025 asgari ücrete ne kadar zam gelir?" sorularını yanıt bulmaya yaklaştı. 2024 yılı için asgari ücret tutarı 17 bin 2 TL olarak belirlenmişti. 2025 yılı için zamlı oran, aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkan sonuca göre belli olacak. Son gelen açıklama ise 'uzlaşmaya' işaret etti.

"HERKESİN MUTABIK KALDIĞI BİR TUTAR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.

Başlıksız-1

"YAŞAM STANDARTLARINI İYİLEŞTİRECEK" DEMİŞTİ

Bakan Işıkhan daha önce yine 2025 asgari ücret zammıyla ilgili yaptığı açıklamada "İnşallah çalışanlarımızın alım gücünü korumayı ve artırmayı sağlayacak. Yaşam standartlarını iyileştirecek. Ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri bir ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Başlıksız-9

Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
En Çok Okunan Haberler
Her saniyesini kaydetti! "Nerede o adam?" diyerek sevgilisinin evini bastı! Kaçmak isterken 3. kattan düşerek öldü

Her saniyesini kaydetti! "Nerede o adam?" diyerek sevgilisinin evini bastı! Kaçmak isterken 3. kattan düşerek öldü

Icardi sahada olacağı ilk maçı açıkladı! Yöneticilerle görüştü...

Icardi sahada olacağı ilk maçı açıkladı! Yöneticilerle görüştü...

Emekli maaşları için çok konuşulacak sözler: Derhal, bu ay yatırılmalı

Emekli maaşları için çok konuşulacak sözler: Derhal, bu ay yatırılmalı

MTV oranları belli oldu! 'Ödemem' diyenler dikkat!

MTV oranları belli oldu! 'Ödemem' diyenler dikkat!

'1 gün önce duydum' Asgari ücret zammı için kulis! Hesap yine değişti

'1 gün önce duydum' Asgari ücret zammı için kulis! Hesap yine değişti

O iş için Hindistan'dan getiriyorlar! Eleman sıkıntısında bambaşka boyut

O iş için Hindistan'dan getiriyorlar! Eleman sıkıntısında bambaşka boyut

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.