SON DAKİKA | Yeni asgari ücret zammı o iki rakam arasında gidip geliyor! Yüzde 16,5’lik refah payı farkı: 22 Haziran’da Beştepe’de…

Son dakika… Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret zammı için toplantı maratonunu sürdürüyor. Dün gerçekleştirilen ikinci toplantının ardından önemli bir mesafe kaydedildiği belirtilen asgari ücret 2023 zammı için masaya rakam gelmediği ifade edilse de dolar üzerinden değil, Türk lirası üzerinden pazarlık yapılması gerektiğinin altı bir kez daha çizildi. Tespit Komisyonu sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bakanlık’ta Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Mynet Finans

AK PARTİ’DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bu toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MKYK toplantısına geçen Bakan Işıkhan’ın burada Erdoğan’a bilgilendirmede bulunduğu ifade edildi. MKYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, “Asgari ücret komisyonu 3. kez toplanacak. Komisyonun toplantısına saygı duymamız gerekiyor. O toplantıdan çıkacak karara göre büyük ihtimalle o tarihte rakam ortaya çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız hayırlı işlerde acele edilmesi taraftarı. Sonuç önüne geldiğinde ivedilikle açıklanacaktır" dedi.

TÜRK-İŞ: PERŞEMBE OLMADAN NETİCEYE VARACAĞIMIZI UMUT EDİYORUM

Akşamın ilerleyen saatlerinde ise bir başka kritik gelişme daha yaşandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi’nde kabul ettiği bildirildi. Bu toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atalay, “Perşembe gününü bulmadan bir neticeye varacağımızı umut ediyorum. Taleplerimizi, geldiğimiz noktayı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ilettim. Belli bir noktaya geldik” şeklinde açıklamada bulundu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücret 2023 zammı için süreç devam ederken Bakan Işıkhan’ın konfederasyon başkanları ile bugün yeniden bir araya geleceği ifade ediliyor. Asgari ücrete zam rakamının ise 22 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de düzenlenecek bir basın açıklaması ile duyurulması bekleniyor.

Normalde Asgari Ücret Komisyonu'nun çalışmaları bir aya yakın sürüyor. Ancak yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından tüm gözler Kurban Bayramı sonrası emekli ve memur zammı düzenlemelerinde olacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN İHTİMALLER SIRALANDI

Mayıs enflasyonunun açıklanması ile 5 aylık zam oranı 15,26 olmuştu. Ancak Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketinde Haziran ayı için enflasyon beklentisi ise 2,81 olarak açıklandı. Daha önce yüzde 20-23 seviyelerinde gelmesi öngörülen 6 aylık enflasyon beklentisi bu hesaba göre yüzde 18,50’de kaldı. Ancak asgari ücrete zam oranı refah payı dahil yüzde 30-35 aralığında olabileceği en güçlü ihtimaller arasında bulunuyor. Burada yüzde 30 artış ihtimaline karşın 11,5, yüzde 35 artış ihtimaline karşın ise 16,5 puanlık bir refah payının yapılması öngörülüyor.

"11 BİN İLE 11 BİN 500 ARASINDA GİDİYOR GELİYOR"

Tüm bunların yanında TV100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel’in aktardığı bilgiye göre, Ankara kulislerinde konuşulan rakamlar da ortaya çıktı. Gürel, asgari ücretin iki rakam arasında gidip geldiğini söyledi. Gürel "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Perşembe günü Beştepe’de asgari ücret rakamını açıklayacağına dair bilgim var. Son toplantıda hem iş veren sendikası hem işçi sendikası bunun dolarla değerlendirilmesinin yanlış olduğunu söylemişler ve rakam, 11 bin ile 11 bin 500 arasında gidiyor geliyor" dedi.

VERGİ DİLİMLERİNE DÜZENLEME

Asgari ücretin artmasıyla birlikte, bütün çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı da artacak. Kısacası maaşını asgari ücretten yüksek alanların da hem maaşları yükselecek hem de brüt maaşları üzerindeki vergi dışı kalan tutarın artmasıyla kazanç artacak. Bu düzenlemeyi Hazine ve Maliye Bakanlığı gerçekleştirecek.

NET ASGARİ ÜCRET 8.506 TL

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.



