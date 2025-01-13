Son dakika | Faizsiz kredi desteği artık 81 ilde! Başvurular bugün başladı, doğum yardımları da artırıldı: Anne adayları ve yeni evlenecekler dikkat

Son dakika haberi: 2025 hükümet tarafından 'Aile Yılı' ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kapsamda TOKİ tarafından yeni bir konut projesinin yapılacağını duyurmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise 13 Ocak'ta Erdoğan tarafından müjdelerin açıklanacağını ifade etmişti. Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda yeni düzenlemeleri duyurdu.

İŞTE '2025 AİLE YILI' KAPSAMINDAKİ YENİ DÜZENLEMELER

Geçen yıl deprem bölgesinde başlatılan, ilk kez evleneceklerin yararlanabildiği 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği 81 ile taşındı. Ayrıca yeni doğacak ilk çocuk için verilen tek seferlik doğum yardımı 5 bin liraya yükseltildi.

"EN BÜYÜK ÖNCELİKLERİMİZDEN BİRİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

'Aile Yılı' kapsamında 2025 boyunca önemli çalışmalar yapacağımızı söylemiştik. Yapacağımız çalışmaları etkin ve verimli nüfus politikalarıyla destekleyip uzun vadede güçlü ve sürdürülebilir bir zemine taşımak en büyük önceliklerimizden biridir. Aile en kadim müesseselerimizden biridir, toplumun temelidir, bir beka meselesidir. Çocuklarımızın gerek aile içinde gerekse eğitim kurumlarında görgü, bilgi, güzel ahlakla yetişmesi mühimdir.

'LGBT' TEPKİSİ

LGBT eleştirisi tıpkı siyonizme yönelik getirilen haklı eleştiriler gibi anında susturulmaktadır. Fıtratı, ahlakı ve aileyi savunan herkes ağır bir baskıya maruz kalmakta. Henüz 2-3 yaşındaki masum sabiler bile oyunlar ve çizgi filmler üzerinden çok erken yaşlarda bu şenaate muhatap oluyor. Birkaç ay evvel tedbir uyguladığımız bir dijital oyun platformunda tespit ettiğimiz ahlaksızlıklar bunun en çarpıcı örneği. Cinsiyetsizleştirme politikalarına tepki göstermeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu konuda Türkiye'nin tavrı bellidir, bundan geri adım asla söz konusu olmayacak.

"MAALESEF ALARM VERİYOR"

Doğurganlık oranı ve nüfus artış hızımız maalesef alarm vermektedir. Nüfus artık hayat memat meselesidir. 2001'de hız 2,38'di, bugün 1,51'e düştü. Evlenme yaşı önemli ölçüde yükseldi, boşanma oranları aynı nispette arttı. Türkiye genç-nitelikli nüfus bakımından kan kaybediyor. Gerekli politikaları uygulamazsak telafi edilemez boyuta ulaşacak.

'EN AZ 3 ÇOCUK' ÇAĞRISI

'En az 3 çocuk' çağrısı yapmıştık, hem şahsen hem hükümet olarak ciddi baskı görüp itibar suikastlarına uğradık. Bizi özel hayata müdahaleyle suçladılar. Ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıkıyor. Şahsi fikrim, nüfus planlaması çalışmalarının art niyet taşıdığı yönünde. 'En az 3 çocuk' çağrımızı her fırsatta tekrarladık, tekrarlamaya da devam ediyoruz.

YENİ EVLENECEK GENÇLERE FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ 81 İLE TAŞINDI

2025 Aile Yılı kapsamında birçok projeyi hayata geçiriyoruz. 14-28 Mayıs seçim sürecinde milletimize söz verdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu'nu geçen sene deprem bölgemizde başlatmıştık. Bu fon ile evliliğe ilk adımını atan gençlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Şimdi bunu bir adım daha öteye taşıyoruz. Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilin tamamında uygulamaya alıyoruz. Dünyaevine girecek gençlerimiz bugün itibarıyla başvurularını yapabilirler.

DOĞUM YARDIMLARI ARTIRILDI

Bu yıl doğum yardımlarımızı da önemli ölçüde artırıyoruz. Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin vereceğimiz yardımları her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Bu müjdelerimizin de ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.