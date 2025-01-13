FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika | Faizsiz kredi desteği artık 81 ilde! Başvurular bugün başladı, doğum yardımları da artırıldı: Anne adayları ve yeni evlenecekler dikkat

Son dakika | Faizsiz kredi desteği artık 81 ilde! Başvurular bugün başladı, doğum yardımları da artırıldı: Anne adayları ve yeni evlenecekler dikkat

13.01.2025 15:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'in 'Aile Yılı' ilan edildiğini duyurmuştu. Bakan Göktaş'ın açıklamasıyla birlikte gözler Erdoğan'ın bugün yapacağı konuşmaya çevrilmişti. 'Aile Yılı' tanıtım programında konuşan Erdoğan, 81 ildeki yeni evlenecek gençlerin 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteğine bugün itibarıyla başvurabileceğini duyurdu. Bununla birlikte doğum yardımları da artırıldı. İlk çocuğa doğum desteği 5 bin TL'ye yükseldi.

Son dakika | Faizsiz kredi desteği artık 81 ilde! Başvurular bugün başladı, doğum yardımları da artırıldı: Anne adayları ve yeni evlenecekler dikkat

Son dakika haberi: 2025 hükümet tarafından 'Aile Yılı' ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kapsamda TOKİ tarafından yeni bir konut projesinin yapılacağını duyurmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise 13 Ocak'ta Erdoğan tarafından müjdelerin açıklanacağını ifade etmişti. Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda yeni düzenlemeleri duyurdu.

İŞTE '2025 AİLE YILI' KAPSAMINDAKİ YENİ DÜZENLEMELER

Geçen yıl deprem bölgesinde başlatılan, ilk kez evleneceklerin yararlanabildiği 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği 81 ile taşındı. Ayrıca yeni doğacak ilk çocuk için verilen tek seferlik doğum yardımı 5 bin liraya yükseltildi.

asgari

"EN BÜYÜK ÖNCELİKLERİMİZDEN BİRİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

  • 'Aile Yılı' kapsamında 2025 boyunca önemli çalışmalar yapacağımızı söylemiştik. Yapacağımız çalışmaları etkin ve verimli nüfus politikalarıyla destekleyip uzun vadede güçlü ve sürdürülebilir bir zemine taşımak en büyük önceliklerimizden biridir. Aile en kadim müesseselerimizden biridir, toplumun temelidir, bir beka meselesidir. Çocuklarımızın gerek aile içinde gerekse eğitim kurumlarında görgü, bilgi, güzel ahlakla yetişmesi mühimdir.

AA-20250113-36733852-36733847-CUMHURBASKANI_RECEP_TAYYIP_ERDOGAN

'LGBT' TEPKİSİ

  • LGBT eleştirisi tıpkı siyonizme yönelik getirilen haklı eleştiriler gibi anında susturulmaktadır. Fıtratı, ahlakı ve aileyi savunan herkes ağır bir baskıya maruz kalmakta. Henüz 2-3 yaşındaki masum sabiler bile oyunlar ve çizgi filmler üzerinden çok erken yaşlarda bu şenaate muhatap oluyor. Birkaç ay evvel tedbir uyguladığımız bir dijital oyun platformunda tespit ettiğimiz ahlaksızlıklar bunun en çarpıcı örneği. Cinsiyetsizleştirme politikalarına tepki göstermeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu konuda Türkiye'nin tavrı bellidir, bundan geri adım asla söz konusu olmayacak.

AA-20250113-36733852-36733850-CUMHURBASKANI_RECEP_TAYYIP_ERDOGAN

"MAALESEF ALARM VERİYOR"

  • Doğurganlık oranı ve nüfus artış hızımız maalesef alarm vermektedir. Nüfus artık hayat memat meselesidir. 2001'de hız 2,38'di, bugün 1,51'e düştü. Evlenme yaşı önemli ölçüde yükseldi, boşanma oranları aynı nispette arttı. Türkiye genç-nitelikli nüfus bakımından kan kaybediyor. Gerekli politikaları uygulamazsak telafi edilemez boyuta ulaşacak.

AA-20250113-36733852-36733846-CUMHURBASKANI_RECEP_TAYYIP_ERDOGAN

'EN AZ 3 ÇOCUK' ÇAĞRISI

  • 'En az 3 çocuk' çağrısı yapmıştık, hem şahsen hem hükümet olarak ciddi baskı görüp itibar suikastlarına uğradık. Bizi özel hayata müdahaleyle suçladılar. Ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıkıyor. Şahsi fikrim, nüfus planlaması çalışmalarının art niyet taşıdığı yönünde. 'En az 3 çocuk' çağrımızı her fırsatta tekrarladık, tekrarlamaya da devam ediyoruz.

AA-20250113-36733852-36733849-CUMHURBASKANI_RECEP_TAYYIP_ERDOGAN

YENİ EVLENECEK GENÇLERE FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ 81 İLE TAŞINDI

  • 2025 Aile Yılı kapsamında birçok projeyi hayata geçiriyoruz. 14-28 Mayıs seçim sürecinde milletimize söz verdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu'nu geçen sene deprem bölgemizde başlatmıştık. Bu fon ile evliliğe ilk adımını atan gençlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Şimdi bunu bir adım daha öteye taşıyoruz. Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilin tamamında uygulamaya alıyoruz. Dünyaevine girecek gençlerimiz bugün itibarıyla başvurularını yapabilirler.

AA-20250113-36733852-36733848-CUMHURBASKANI_RECEP_TAYYIP_ERDOGAN

DOĞUM YARDIMLARI ARTIRILDI

  • Bu yıl doğum yardımlarımızı da önemli ölçüde artırıyoruz. Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin vereceğimiz yardımları her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Bu müjdelerimizin de ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
Faizsiz kredi müjdesi geliyor! Tarih belli oldu Faizsiz kredi müjdesi geliyor! Tarih belli oldu
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
150 büne salonu anca tutar gençler
oturma odası 100 bin tl cik
Başkanım iyisin hoşsun da bu gelecek kaygısı da yaşayan gençler nasıl çocuk getirsin bu sonu belirsiz olan düzene. Kendini düşünüyorken birde çocuğuna gelecek hazırlayamadan sağlıklı besleyip okutamadıktan sonra nasıl doğurganlık çoğalsın
En Çok Okunan Haberler
Akşener'in dönüşü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sağ kolu' olacak

Akşener'in dönüşü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sağ kolu' olacak

İçişleri Bakan Yardımcısı'nın kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı!

İçişleri Bakan Yardımcısı'nın kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı!

Akaryakıta dev zam yolda!

Akaryakıta dev zam yolda!

En düşük memur maaşı için '79 bin TL' çıkışı!

En düşük memur maaşı için '79 bin TL' çıkışı!

Tarih vererek hurda teşvikini açıkladı

Tarih vererek hurda teşvikini açıkladı

81 ilde başlayacak! Bedel iade olup biriktikçe hesaplara gönderiliyor

81 ilde başlayacak! Bedel iade olup biriktikçe hesaplara gönderiliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.