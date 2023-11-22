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  4. SON DAKİKA | Yeni evlenen gençlere kredi desteği yasalaştı! İlk 2 yıl ödemesiz 150 bin TL... Her yıl artacak, işte başvuru şartı

SON DAKİKA | Yeni evlenen gençlere kredi desteği yasalaştı! İlk 2 yıl ödemesiz 150 bin TL... Her yıl artacak, işte başvuru şartı

22.11.2023 22:29 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Teklife göre, yeni evlenen gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

SON DAKİKA | Yeni evlenen gençlere kredi desteği yasalaştı! İlk 2 yıl ödemesiz 150 bin TL... Her yıl artacak, işte başvuru şartı

Son dakika: TBMM'de kabul edildi, Aile ve Gençlik Fonu Kuruluyor. Aile ve Gençlik Fonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak kurulacak. Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere 5 kişiden oluşacak. Kurul kararları oy çokluğuyla alınacak. Bakan yardımcıları ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek.

Fonun kaynakları, Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hissesinin ve Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hakkının yüzde 20’sinden, kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonların gelirlerinden Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10’una kadar aktarılacak tutarlardan, geri ödeme öngörülen projeler kapsamında geri ödemelerden oluşan tutarlardan, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdi bağış, yardım ve hibelerden, diğer gelirlerden oluşacak.
Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hissesinin ve Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hakkının oranını sıfıra kadar indirmeye veya bu oranı iki kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

SON DAKİKA: YENİ EVLENEN GENÇLERE KREDİ

Teklife göre, yeni evlenen gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

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BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Fona başvurular internet üzerinden yapılacak. Kredi miktarı her yıl artacak.

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Deprem bölgesinin ardından uygulama Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.

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