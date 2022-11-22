SON DAKİKA | Yüzde 30-50 oranı gündemde... Asgari ücret zam beklentileri tek tek hesaplandı! İşçinin eline geçeceği rakam 7 bin 150 TL-8 bin 250 TL arasında olacak

Son dakika: Asgari ücret zammı için tüm gözler 7 Aralık'ta yapılacak kritik toplantıya çevrildi. Yüksek enflasyonla birlikte artan hayat pahalılığında nefes almak isteyen milyonların beklentileri her geçen gün yükselirken, yeni asgari ücret için 6 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye kadar pek çok rakam kulislerde konuşulmaya devam ediyor. Kritik toplantı öncesi tarafların beklentileri merak edilirken, açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. ATV Muhabiri Kübra Pamukçuoğlu işçi ve işveren tarafına asgari ücret beklentilerini sordu.

İŞÇİ VE İŞVERENİN ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ

Bu yıl Ocak'ta yüzde 50 Temmuz'da yüzde 30 olmak üzere iki ez zamlanan asgari ücret gözler Aralık ayında. Kritik toplantı öncesi işveren tarafından 7-8 bin TL önerisi gelirken, işçiler ise ikiye bölünmüş durumda. Bir taraf 8 bin TL'lik rakamın uygun olduğunu düşünürken, diğer bir taraf da söz konusu rakamların yetersiz olduğu görüşünde.

"DENGELİ BİR ASGARİ ÜCRET" VURGUSU

TİSK Yönetim Kurulu Başkjanı Özgür Burak Akkol "Dengeli bir asgari ücret konusunda çalışmaya gayret göstereceğiz" ifadelerini kullanırken, ÖZ İplik Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay "Şu anki mevcut durumda en çok ezilen malesef emekçiler oldu. İşverenlerimizin bu durumu daha da gözeteceğini umarak daha da pozitif yaklaşacaklarına inanıyorum." diye konuştu.

ASGARİ ÜCRRET BEKLENTİLERİ 7 BİN 150 TL İLE 8 BİN 250 TL ARASINDA

Genel beklenti ise asgari ücretin 7 bin 150 TL ile 8 bin 250 TL arasında olması yönünde.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın refah payının verilebileceğine yönelik mesajının ardından 2023 zammının yüzde 30 ile yüzde 50 arasında olabileceği konuşuyor.

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Olası zam yüzde 30 olursa, net asgari ücret 7 bin 150 TL olacak.

Olası zam yüzde 35 olursa, net asgari ücret 7 bin 425 TL olacak.

Olası zam yüzde 40 olursa, net asgari ücret 7 bin 700 TL olacak.

Olası zam yüzde 45 olursa, net asgari ücret 7 bin 975 TL olacak.

Olası zam yüzde 50 olursa, net asgari ücret 8 bin 250 TL olacak.





