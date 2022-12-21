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  4. SON DAKİKA | Zincir marketler ile soruşturmada Rekabet Kurumu'ndan 13 markaya ceza! Aralarında Coca-Cola, Eti, Pepsi, Şölen, Haribo ve Kent Gıda da var

SON DAKİKA | Zincir marketler ile soruşturmada Rekabet Kurumu'ndan 13 markaya ceza! Aralarında Coca-Cola, Eti, Pepsi, Şölen, Haribo ve Kent Gıda da var

21.12.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Zincir marketler BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour ve tedarikçiler verilen cezanın devamı niteliğindeki soruşturmada bazı tedarikçilerin marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik kartel oluşturdukları tespit edildi. Bu kapsamda aralarında Coca-Cola, Eti, Pepsi, Şölen, Haribo ve Kent Gıda'nın da olduğu 13 teşebbüs hakkında yaklaşık 878 milyon TL idari para cezası verildi.

SON DAKİKA | Zincir marketler ile soruşturmada Rekabet Kurumu'ndan 13 markaya ceza! Aralarında Coca-Cola, Eti, Pepsi, Şölen, Haribo ve Kent Gıda da var

Son dakika: 5 zincir market (BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour) ve bir tedarikçi (Savola) hakkında toplamda yaklaşık 2.7 milyar TL idari para cezasının verildiği soruşturmanın devamı niteliğinde yürütülen soruşturma tamamlandı. Üretici/tedarikçi niteliğindeki 15 teşebbüsün zincir marketlerdeki fiyatlama davranışları incelendi. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda soruşturma tarafı bazı tedarikçilerin beş büyük zincir market arasında fiyat artışlarına yönelik koordinasyonu sağlayarak marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik kartel oluşturdukları tespit edildi.

Ayrıca kartelin yanı sıra soruşturma konusu bazı teşebbüslerin marketlerdeki raf fiyatlarını doğrudan belirlemek suretiyle de Rekabet Kanunu'nu ihlal ettikleri sonucuna ulaşıldı.

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13 FİRMAYA 878 MİLYON TL CEZA

Bu kapsamda 13 teşebbüs hakkında dolaylı olarak marketlerdeki raf fiyatlarının artmasına sebep olabilecek rekabet ihlali türlerinden olan kartel ve/veya yeniden satış fiyatının tespiti sebebiyle;

• Coca-Cola'ya 272.159.349,36 TL,
• Eti'ye 173.263.933,89 TL,
• Pasifik Tüketim'e 106.002.255,94 TL,
• Pepsi'ye 92.506.885,85 TL,
• Frito Lay'e 87.954.615,82 TL,
• Düzey Tüketim'e 48.190.012,34 TL,
• Red Bull'a 25.711.530,05 TL,
• Unmaş'a 24.223.008,88 TL,
• Şölen'e 15.680.173,63 TL,
• Haribo'ya 10.204.678,30 TL,
• Kent Gıda'ya 8.775.984,66 TL,
• Glaxosmithkline'na 8.424.667,29 TL,
• Doğanay'a 5.553.551,61 TL

olmak üzere toplamda yaklaşık 878 milyon TL idari para cezası verildi.

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Ceza Rekabet Kurumu son dakika

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