FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Son dönemde vakalar arttı! Taksicilerin en büyük sorunu oldu

İzmir'de taksiciler, son dönemde artan ücret ödemeden kaçma olayları nedeniyle mağdur oluyor. sON Son günlerde "ücretini ödemeden kaçan müşteri" vakalarında artış yaşandığı aktarılırken özellikle tekinsiz bölgelere giden taksilerde çeşitli bahanelerle kaçan müşterilerden geriye ise sadece araç kamerasına yansıyan görüntüler kalıyor. Taksiciler, yetkililerden bu konuda bir çözüm bulunmasını istiyor.

Son dönemde vakalar arttı! Taksicilerin en büyük sorunu oldu

Son günlerde taksicilerin en büyük sorunu haline gelen "ücretini ödemeden kaçan müşteri" vakalarında artış yaşanıyor. Kötü niyetli yolcular, yolculuk sırasında çeşitli bahanelerle sürücüleri oyalayarak taksiyi tenha ve riskli bölgelere yönlendiriyor. Ardından parayı evden ya da bir yakınından alacağını söyleyerek araçtan inen müşteriler, kısa sürede gözden kayboluyor. Durumu fark eden taksi şoförleri, ücreti tahsil edebilmek için araçtan inip çevreyi kontrol etmeye çalışsa da, can güvenliği endişesi nedeniyle bölgeden uzaklaşmak zorunda kalıyor. Yaşananları polis ekiplerine bildiren sürücüler, mağduriyetlerinin çoğu zaman giderilemediğini ifade ediyor.

Son dönemde vakalar arttı! Taksicilerin en büyük sorunu oldu 1

Son dönemde artan bu vakalarda, taksicilerin elinde kalan tek şey ise araç içi kameraların kaydettiği yolculuk görüntüleri oluyor.

Son dönemde vakalar arttı! Taksicilerin en büyük sorunu oldu 2

"BU HAFTA 8 ARACIMIZ ZARARA UĞRADI"

Şoför Sedat Bıçakçı, 8 yıldır taksicilik mesleği icra ettiğini belirterek, "Son zamanlarda ‘Ablamdan, annemden parayı alıp geliyorum' diyerek daracık, adını bilmediğimiz sokaklara girip para ödemeden kaçan yolcularla karşılaşıyoruz" dedi. Bıçakçı, "Müşteri el kaldırdığında normal bir yolcu gibi alıyoruz, gideceği yeri söylüyor ve biz de götürüyoruz. Sadece bu hafta 8 aracımız bu şekilde zarara uğradı. Canımızı mı koruyalım, malımızı mı bilemiyoruz. Yolcu seçmek istemiyoruz; yeter ki gittiği yerin ücretini ödesin. Ancak bazı mahallelerde çeteleşmiş, gruplaşmış kişiler bulunduğu için oralarda inmemiz bile mümkün olmuyor. Bir ıslıkla aracımıza zarar verebiliyorlar. Daha önce bir şoför arkadaşımız, ücretini alamadığı için darp edildi. Şoför camiasının can güvenliği yok; paranın peşine koşmayı bıraktık, gittiğimiz yerlerde canımızı kurtarmaya çalışıyoruz" diye ekledi.

Son dönemde vakalar arttı! Taksicilerin en büyük sorunu oldu 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kasıma ayı otomobil kampanyaları başladı! 7 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi Kasıma ayı otomobil kampanyaları başladı! 7 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi

"MÜŞTERİ SEÇMEK ZORUNDA KALIYORUZ"

Son dönemlerde iş azaldığı için normalde almamaları gerektiğini düşündükleri yolcuları mecburen aldıklarını aktaran Bıçakçı, "Tereddüt içinde ‘Alsam mı almasam mı?' diye düşünüyoruz, ancak gelir kaynağımız olmadığı için almak zorunda kalıyoruz. Bu kez aldığımız yolcunun sorun çıkarıp çıkarmayacağı aklımızı kurcalıyor. A noktasından B noktasına götürdüğümüzde de bazıları ücret ödemeden kaçıyor. O zaman kendi kendimize ‘Neden aldım bu yolcuyu?' diye kızıyoruz. Bazen 50 lira kazanacağım derken 300-500 lira zarara uğruyoruz. Artık müşteri el ettiğinde kıyafetine, duruşuna, alkollü olup olmadığına; saç tıraşına, dövmelerine, uyuşturucu kullananlarda görülen yüz yapısına bakarak risk değerlendirmesi yapıyoruz. Bu müşteri seçmek değil; kendi can güvenliğimizi korumak. Ancak bazen yanılıp aldığımız yolcular yüzünden hem canımızdan hem malımızdan oluyoruz. Biz yolcu seçmek istemiyoruz; tek isteğimiz, götürdüğümüz yolcunun ücretini ödemesi ve işimizi güvenle yapabilmemiz" ifadelerini kullandı.

Son dönemde vakalar arttı! Taksicilerin en büyük sorunu oldu 4

ÜCRET ÖDEMEDEN KAÇTILAR

Geçtiğimiz günlerde müşterilerinin ücret ödemeden kaçtığını söyleyen taksici Hacı Özkan ise "İki tane genç arabaya bindi ve onları buradan Menemen'e götürdüm; mesafe de oldukça uzaktı, üstelik o gün yağmur yağıyordu. Yolcuyu indireceğim sırada biri sağ kapıdan, diğeri arka kapıdan kaçıp koşmaya başladı. Peşlerinden gittim ama arabamın anahtarı üzerinde kalınca mecburen geri dönmek zorunda kaldım. Bu tür durumlar yaşanmasına rağmen belediye zabıtası, yolcu almadığımız zaman bize ceza yazıyor. Dış görünüşünden ne olduğu belli olmayan, güven vermeyen birçok insan oluyor; buna rağmen müşteriyi seçme şansımız yok, mecburen alıyoruz. Ancak karşımıza ne çıkacağını bilemiyoruz. Yetkililerden bu konuda bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Hem korsanla uğraşıyoruz hem de bu tür olaylarla karşılaşınca işimiz daha da zorlaşıyor" sözlerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zam geliyor! Tarih belli, tabela değişiyor Zam geliyor! Tarih belli, tabela değişiyor
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
HAKMAR soruşturmasında yeni gelişme: İddianame tamamlandıHAKMAR soruşturmasında yeni gelişme: İddianame tamamlandı
Spot piyasada doğal gaz fiyatlarıSpot piyasada doğal gaz fiyatları
Anahtar Kelimeler:
İzmir taksi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Moskova'da İHA alarmı! 2 havalimanı kapatıldı

Moskova'da İHA alarmı! 2 havalimanı kapatıldı

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.